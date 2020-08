Drámasorozatként tér vissza a Fresh Prince of Bel-Air

A Variety információi szerint az 1990-es évek egyik népszerű vígjátéksorozata hamarosan folytatódni fog, de teljes más formában, sokkal komolyabb hangvétellel tér vissza. Az ötletet egy 2019-es videó adta, amit a sorozat egyik rajongója, a rendezőként ismert Morgan Cooper készített, és amit bő egy év alatt több mint 5,6 millió alkalommal tekintettek meg a Youtube-on.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan melyik csatornán vagy szolgáltatónál mutatják be a sorozatot, a Netflix és az HBO Max is pályázik rá, utóbbinak annyi az előnye, hogy az ő kínálatukban szerepel az eredeti sorozat is.

A projektben természetesen részt vesz Morgan Cooper is, ő lesz a rendező, illetve az egyik vezető producer, valamint forgatókönyvíró Chris Collins (The Wire, Crash, Sons of Anarchy) mellett, aki egyúttal a showrunner feladatát is magára vállalta. Saját cégén, a Westbrook Studioson keresztül Will Smith is dolgozik majd a folytatáson, ahogyan az eredeti sorozat alkotói, Andy és Susan Borowitz is, valamint Quincy Jones és Benny Medina.

A Fresh Prince of Bel-Air 1990 és 1996 között futott az NBC-n, összesen 148 rész készült belőle, és Will Smith mellett olyan színészek játszottak benne, mint James Avery, Janet Hubert, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid és Ross Bagley.