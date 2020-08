Érthetetlenül kicsi lesz a kiállítótér a Néprajzi Múzeumban

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 2020. augusztus 10-én tett közzé egy közbeszerzési felhívást, amiben az új Néprajzi Múzeum állandó kiállítótérének kialakítására keresnek vállalkozót, és ebből kiderült az is, hogy mennyi helyet szánnak az állandó kiállításoknak és a kapcsolódó gyűjteményeknek, írja a Népszava.

Ez alapján

lesz, ami összeadva körülbelül

Ez a szám önmagában nyilván nem mond sokat, csak akkor, ha összevetjük a múzeum összterületével. A Dózsa György úton már nagyrészt kinőtt a földből a magyar NAPUR architect építésziroda által tervezett, hatalmas épület az 56-os emlékmű két oldalán. A Liget Budapest Projekt honlapja szerint az új Néprajzi Múzeum összterülete 33 ezer négyzetméter lesz, vagyis az állandó kiállítások területe alig valamivel több mint tíz százalékát teszi ki az összterületnek.

Ez persze növekedés az Igazságügyi Palotában eddig rendelkezésre álló területhez (1200 m2) képest, és persze az időszakos kiállításoknak szánt területe (további 2500 négyzetméter) is hozzászámolható. De még mindig rejtély, hogy mégis milyen célokra akarják használni az óriási új múzeumépület nagy részét, főleg úgy, hogy a Néprajzi kapott egy korszerű, minden lehetséges igényt kielégítő raktárat és restaurátor-központot is a 2019 májusában átadott Szabolcs utcai OMRRK (Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ) területén, vagyis a leginkább helyigényes részlegek nem az új múzeumban kapnak helyet.

Azt is tervezzük, hogy a Szabolcs utcában hamarosan elkészülő műtárgybázison a látogatók számára is rendezünk bemutatókat, raktárkiállításokat. Az OMRRK-n belül lesz a Néprajzi Múzeum gyűjteményi központja is