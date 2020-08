Vidnyánszky: Egy nagy, nemzetközi háttérhatalom nem akarta, hogy kuratóriumi elnök legyek

Interjút adott a Kossuth Rádiónak Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, akit a kormány az alapítványi intézménnyé átalakított Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnökévé nevezett ki.

Ahogy arról beszámoltunk, indokolatlanul szűk, néhány hónapos határidővel, megannyi ellenséges kormányzati megnyilvánulás után szeptember 1-jével modellt vált az SZFE: fenntartója az állam helyett egy vagyonkezelő alapítvány lesz. Ennek a vezetésére jelölték ki Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját; a névsorról az egyetemet nem tájékoztatták, a vezetőség csak egy részben másról szóló sajtóhírből értesült erről. A névsorra reagálva felmondott az egyetemen 41 éve tanító Zsámbéki Gábor és az egyik intézet vezetője, Gáspár Máté is, más oktatók és a kulturális élet jeles szereplői pedig einstandnak, gőgös nyomulásnak nevezték a lépést. Az egyetem átalakítása ellen a diákság is tiltakozott. Megszólalt Gyurcsány Ferenc is, aki azzal fenyegette meg Vidnyánszkyt és társait, hogy Orbán bukása után „minden értelemben földönfutók” lesznek.

Vidnyánszky minderről most azt mondta, nem számított ennyire éles és bántó támadásokra. Véleménye szerint az SZFE az átalakítás után is állami intézmény marad, ez „nem egy magánvalami, mert ha ez egy magánegyetem volna, akkor érteném a hőzöngést meg ezt a szintű vihart, de ez nem egy magánintézmény, a magyar állam tartja fönt, és dönt úgy, hogy így fogja működtetni”. Az új kuratóriumi elnök szerint az egyetemen van „egy klikk, egy bagázs”, amely uralja az egyetemet, a változást akaró tisztességes szakemberek pedig nem mernek megszólalni.

Úgy működik a rendszer, hogy jobb hallgatni. Hát láttuk Eszenyi Enikő kapcsán, micsoda gyilkos gépezet van itt a háttérben

– jelentette ki. (Eszenyi Enikő egyébként abba bukott bele a Vígszínház igazgatójaként, hogy az év első felében több tucat színész és színházi alkalmazott vádolta meg verbális erőszakkal és hatalmi visszaéléssel az intézményvezetési módszerei miatt.)

Vidnyánszky szerint valójában egy nagy, nemzetközi háttérhatalom nem akarta, hogy ő az egyetem kuratóriumának elnöke legyen.

Háromszor éltem ezt már meg. 2002-ben, amikor a Nemzeti Színház megépült, ugyanezek az emberek akarták ledózerolni. [...] 2012-ben, amikor elindultam a színház igazgatói székéért, ugyanezt megéltem ugyanezektől. Egy pillanat alatt a nyugat-európai turnéim eltűntek, merthogy ez egy nagy nemzetközi hálózat Tompa Andreától Csáki Juditon át, egy kritikuscég elintézte azt, hogy nemkívántos személlyé váltam Strasbourgban, ahol tanítottam volna. A beregszászi társulatom előadásai egy pillanat alatt nemkívánatosak lettek

– sorolta sérelmeit. Az igazgató szerint a szakma teli van történetekkel arról, hogyan lehetetlenítettek el embereket, szorítottak partvonalra jobboldali gondolkodásuk miatt, sőt a mai napig nyomás van a Nemzeti összes színészén és dolgozóján, mert Vidnyányszky szerint a baloldali klikk szemében bűnös dolog, hogy valaki ott dolgozik. A Nemzeti Színház igazgatója szerint őt is addig tartották nagy művésznek, amíg „ide nem merészelt jönni Magyarországra” Kárpátaljáról, utána azonnal ellene fordultak.

Vidnyánszky egyébként azt állította, hogy építeni, és nem rombolni szeretne az SZFE élén, és augusztus 20-án találkozik az új kuratórium az egyetem vezetésével.