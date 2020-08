Fertőtlenítették a Vígszínház épületét, miután pozitív lett az egyik színész koronavírustesztje

A járványügyi eljárásoknak megfelelően fertőtlenítették a Vígszínház épületét, miután a múlt héten kiderült, hogy a Vígszínház egyik fiatal külsős művészének koronavírustesztje pozitív lett, írja az MTI.

Múlt héten írtunk arról, hogy szeptember 4-ig minden előadást töröltek a Vígszínházban és a Pesti Színházban, miután kiderült, hogy a társulat egyik tagja koronavírusos. A Vígszínház 2020/2021-es évada eredetileg augusztus 21-én A Pál utcai fiúk című előadással indult volna, azonban az előadásban szereplő tünetmentes fiatal művész koronavírus-tesztje pozitív lett.

Ennek következtében hivatalos járványügyi intézkedésként elrendelték a Vígszínház épületének fertőtlenítését. A protokollnak megfelelően vasárnap a színház épületében az összes olyan területet fertőtlenítették hidegködképző berendezéssel, ahol fennállhat a fertőzés veszélye, így a színpadokat, a nézőteret, a színészbüfét, az öltözőket, a mosdókat, a folyosókat és az irodákat is. A színház saját takarító személyzete emellett továbbra is folyamatosan fertőtleníti a helyiségeket és az érintésnek kitett felületeket, így a korlátokat, kilincseket, kapcsolókat is a színház közleménye szerint. Hozzátették, hogy jelenleg a színház minden művésze tünetmentes és jól van.