Az igazi Róbert Gida története nem gyerekmese

(Fotó: Keystone / Getty Images Hungary)

Hogy a sussexi farm, gyermekkora helyszíne és apja öröksége mit is jelentett számára, élete utolsó évtizedeiben többször is bizonyította. 1981-ban ő leplezte le azt a medveszobrot a londoni állatkertben, amit apja emlékére állítottak, részt vett az egykori birtokon található híd felújításában, illetve támogatta, hogy az ashwoodi erdőben emlékművet emeljenek apjának, amikor pedig az erdő veszélybe került, mert olaj után kutattak volna a környéken, szintén hallatta a hangját. Az 1979-es The Path Through the Trees című könyvének előszavában azt írta, boldog életet élt, és ezt részben feleségének, részben pedig gyermekkorának köszönheti. Christopher Robin Milne, aki éveken át súlyos izomgyengeséggel küzdött, 1996. április 21-én hunyt el álmában. Az elmúlt években a Milne család élete két filmet is ihletett, 2017-ben mutatták be a Viszlát, Christopher Robint , 2018-ban pedig a Barátom, Róbert Gidát.