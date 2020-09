Sosem látott koncertfelvétel a Queen együttestől

A mai napig turnézó Queen zenekar novemberben élő DVD-vel jelentkezik, amelyről az egyik leghíresebb daluk, a The Show Must Go On lett nyilvános most.

A szám címe — A műsornak folytatódnia kell! — láthatóan tényleges mottójukká is vált, hiszen Mercury halálát követően előbb Paul Rogers-szel koncerteztek fél évtizeden át (a szintén világhíres Free zenekar torka személyesen Freddie egyik kedvenc énekese volt), 2011 óta pedig Adam Lambert a Queen frontembere, akire egy tengerentúli tehetségkutató műsorban figyelt fel a csapat.

A most 38 éves Lambert érkezése persze megosztó döntés volt, bár végül a fanyalgó hangoknál lényegesen gyakoribbnak bizonyultak a pozitív kritikák . Két dologban biztosan hasonlít az utánozhatatlan elődre: színpadi jelenléte éppoly excentrikus, masszív háromoktávos hangterjedelme szintúgy tiszteletet parancsol.

A két őstag, Brian May gitáros és Roger Taylor dobos már a hetvenes éveikben járnak ugyan, de generációs feszültség mégsem érezhető a bandán. Együtt élvezik a muzsikálást, a nagyszerű dalokat és a közönség túláradó szeretetét. (A Queen eredeti basszusgitárosa, John Deacon 1997-ben érzelmi okokból végleg visszavonult a zenéléstől, jelenleg ­dúsgazdag nyugdíjas civilként él Londonban.) A hetek múlva megjelenő koncertvideón (Live Around the World) 22 Queen-dal élő verziója lesz hallható, de nem egyetlen fellépést rögzítettek, hanem az elmúlt hat év turnéállomásaiból válogatták össze a produkciókat.

Mercury koncerten már nem énekelhette

A Show Must Go On című szerzemény különös érdekessége, hogy Freddie Mercury élőben már sosem énekelhette el azt, mert az eredeti felállás 1991-ben megjelent, Innuendo című utolsó stúdióalbumának készítése közben, már nagyon legyengült állapotban volt, pár hónap múlva meghalt. Az idei karantén alatt is megrémülhettek a rajongók, Brian May gitáros ugyanis május végén enyhe szívrohamot kapott, de már szerencsére jól van. Minden jel szerint a show tehát valóban folytatódik tovább.