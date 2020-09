A király csizmája alatt újra csordogál a forrás

Ma délelőtt átadták a felújított Mátyás király kútját a Budai Várban. Strobl Alajos műve a Szent Zsigmond kápolna hátsó falához épített vadászó Mátyás királyt ábrázoló díszkút eredetileg 1904-ben készült el. A nyolc hónapig tartó, 168 millió forint költségű rekonstrukció során gondosan letisztított, ám megőrzött nemes patinájú nagy király figurája (a restaurálás Csányi Szabolcs munkája) egy kapitális kárpáti szarvas teteme felett áll.

Strobl Alajos egyik unokája Stróbl Mátyás elárulta, hogy nagyapja egy tetten ért vadorzó zsákmányáról mintázta a nemes vad tetemét. A király csizmái alatt újra csordogál a forrás, mivel a felújítás során megoldották a korábban tapasztalt jelentős vízszigetelési gondokat. Az uralkodó mellett egy daliás kürtös fújja le a sikeres vadászatot. A hallalit rivalló figura önállóan is sikeres műalkotás volt, 1901-ben állami aranyérmet nyert vele Strobl Alajos. Lejjebb egy hajtó és három vadászkopó várakoznak. A z egyik vadászkopó eltűnt az ostrom után — máig tartja magát a városi legenda, hogy Vorosilov tábornok vitte magával. Jobbról egy őzgidát dajkáló hölgy, Vörösmarty Mihály révén tudjuk, hogy név szerint Szép Ilonka figyeli a sikeres vadászt, balra egy solymász pihen. A II. Világháború alatt a díszkút szobrai is megsérültek, az akkori felújításnál néhány részletre nem ügyeltek.

Most újra felhúrozták Mátyás számszeríját, pórázra kerültek a kopók Strobl eredeti szándéka szerint. Újra csobog a műpatak, és amikor nincs utazási tilalom, vagy karantén, akkor esténként megújult díszkivilágításban fotózhatják a turisták az impozáns emlékművet.

Stróbl Mátyás az átadó ünnepségen jelen lévő öt Strobl unoka nevében köszönte meg a felújítást, mert, mint mondta nagyapja a Mátyás kútját tartotta kedvenc művének. Az igazságos királyról több alkotást is készített Strobl, köztük kisplasztikákat, illetve egy korát jóval megelőző akcionista gesztusként is értelmezhető alkotást: egy háromszoros életnagyságú jégszobrot a Városligetbe, ami értelemszerűen az első olvadásig volt megcsodálható. Az unoka révén arra is fény derült, hogy a szoborcsoporton tíz állatfigurát mintázott meg a művész. Ebből nyolc viszonylag könnyen felfedezhető, viszont aki városismereti vetélkedőt tervez a kúttal kapcsolatban, jó ha tudja: a fővadász lándzsáján két vaddisznó fej rejtőzik. Ezek a világháború után elpusztultak, majd családi fénykép alapján restaurálta őket Grantner Jenő, aki pótolta az eltűnt kopót is.

Az átadó ünnepségen Fodor Gergely kormánybiztos felsorolta a Nemzeti Hauszmann Program keretében zajló rekonstrukció jelentős állomásait: újjáépült a Lovarda, a Főőrség és a Stöckl lépcső, zajlik a Budavári Palota déli összekötő szárnyának és az ott található Szent István-terem helyreállítása. Jövőre átadják a Savoyai teraszon a másik nevezetes díszkutat, a jelenleg egy pesthidegkúti műhelyben restaurálás alatt lévő Halászó gyerekek kútját. Folyamatosan újulnak meg a Vár sétányai, terei és zöldfelületei is. Hamarosan elkezdik a József főhercegi palota, a Honvéd Főparancsnokság és a Vöröskereszt Egylet székházának rekonstrukcióját is.