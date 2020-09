A koronavírus első hulláma alatt és óta Európa-szerte tettek bejelentést a különböző gazdasági mentőcsomagokról, amelyeken belül a kulturális szektor megsegítése országonként eltérő módon és mértékben kapott szerepet. Ahhoz, hogy látsszon, hogyan teljesít az Orbán-kormány a koronavírus okozta válságnak fokozottan kiszolgáltatott kulturális szféra támogatásában, össze kell hasonlítanunk, hogy az EU-tagállamok a GDP-jükhöz viszonyítva mennyit költöttek magára a kultúra talpra állítására. Az Index áttekintéséből kiderül, hogy Európa-szerte minden állam kreatív megoldásokkal élt a lehetőségeihez mérten. Meglepő, de a listavezető a 4 és fél milliós Horvátország, az EU leggazdagabb és legnépesebb állama, Németország pedig csak a negyedik.

A felmérést a hozzáférhető nyilvános információk alapján készítettük el, emiatt a kimaradtak bizonyos EU-s országok. Ennek ellenére nem tartjuk valószínűnek, hogy GDP-arányosan bárki többet költött a kultúra támogatására a koronavírus első hulláma alatt, mint Horvátország.

Vizsgált Országok Mentőcsomag a kultúra számára a Covid-19 első hulláma alatt (EUR) GDP (EUR) Arány Magyarország 23664531 133790600000 0,00017 Horvátország 39851077 53900000000 0,00074 Ausztria 120000000 399000000000 0,0003 Németország 1000000000 3436000000000 0,00029 Észtország 3000000 28000000000 0,0001 Olaszország 275000000 1787000000000 0,00015 Hollandia 317000000 811000000000 0,00039 Írország 20000000 347000000000 0,00005 Görögország 15000000 187000000000 0,00008 Bulgária 1379557 60700000000 0.00002

Magyarország

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma májusban egymilliárd forintot csoportosított át a független előadóművészek számára. A július 30-i Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kabinet 5,3 milliárd forintos támogatást biztosított a magyar könnyűzenei szektor megsegítésére. Ez a Raktárkoncert program, amelyhez hozzáadtak még egy, augusztus elején bejelentett 2,12 milliárd forintos keret. Utóbbit a raktárkoncerteknek helyszínt adó klubok, koncerthelyszínek támogatására fognak költeni. A magyar állam durván 8,45 milliárd forintot költött az előadóművészek és a hozzájuk tartozó infrastruktúra (re)stabilizálására. Ez átszámítva több mint 23 és fél millió euró.

Olaszország

Az olasz kormány 247 millió eurót szánt az előadóművészek megsegítésére. Az olasz előadóművészetek egyesületének (AGIS) főigazgatója, Domenico Barbuto a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy az állami támogatás mindenképpen segített abban, hogy a szektor átvészelje a járványügyi kijárási-korlátozásokat, az iparág újraindítása a nézők biztonságérzetétől fog függeni. GDP-arányosan a magyar kormánynál kevesebbet költött az olasz kormány az előadóművészek megtámogatására. Ez annak fényében nem meglepő, hogy Olaszország a koronavírus által leginkább sújtott országok közé tartozott, a forráselvonások egyik első áldozata pedig mindenhol a kultúra volt.

Németország

A német kormány egymilliárd euróval támogatta a kulturális szektort a NEUSTART KULTUR program keretében. Ez nagyjából a kultúrára szánt éves költségvetési összeg felét jelenti. A mentőcsomag magába foglal egy háromszázalékos adócsökkentést is a művészeti produktumokra, ami Németországban eddig 19 százalék volt, így most csak 16 százalék. Monika Grütters kultúrminiszter nyilatkozataiban biztosította a szférát, hogy a cél a mielőbbi újranyitás és visszatérés az eredeti forgalomhoz. Maga az összeg nemzetközi szinten kimagaslónak tűnhet, de több kulturális szereplő is úgy vélekedett, hogy ez kevés lesz egy olyan szektor talpra állításához, amely hozzávetőlegesen 1,2 millió embert foglalkoztat, és évente 170 milliárd euró bevételt termel. A Berliner Zeitung kritizálta is a miniszter fémjelezte programot, a többi között azért, mert a jelentkezési sorrend, és rászorultság mértéke dönt annak elbírálásában, hogy melyik szervezet, intézmény vagy szabadúszó kap támogatást. Bizonyos kulturális szereplők azt is felróják a berlini kormánynak, hogy amíg a kultúra támogatására egymilliárd eurót ad, addig a Lufthansa járványügyi gazdasági támogatás keretében 9 milliárd eurót kapott úgy, hogy a légitársaság éves bevétele nagyjából 36 és fél milliárd eurót tesz ki.

Horvátország

Horvátországban az előadóművészetek területe nagymértékben összefonódik a turizmussal, ezért is érthető, hogy a zágrábi kormány GDP-arányosan messze a legtöbbet költötte a szféra támogatására. Ez az egyik olyan EU-tagország, ahol a leginkább elhúzódik a járvány, a 24 órán belül regisztrált esetek száma június közepe óta periodikusan ugyan, de növekszik. Augusztus utolsó hetében is volt nap, amikor 358 új eset tűnt fel egy nap alatt, így nem valószínű, hogy egyhamar tömött sorok fognak állni a kulturális eseményekre, a szektornak tehát egy elhúzódó válságra érdemes felkészülnie.

Írország

GDP-jét tekintve Írország Ausztriával van egy súlycsoportban, amit azért fontos megjegyezni, mert a diagram alapján megtévesztő lehet, hogy Bulgária után a dublini kormány költötte GDP-arányosan a legkevesebbet az előadóművészetek támogatására a vizsgált országok közül. Az írek május 22-én tettek bejelentést a támogatásról. Egy mindössze 100 ezer euróból gazdálkodó mentőcsomag keretében fizettek online előadásokért 120 művész számára. Június közepén következett az újabb injekció a szektorba 20 millió euró értékben, így az ez évi kultúrára szánt költségvetési kiadás 100 millió euróra duzzadt. Az összeg csekélységét mutatja az is, hogy a 200 milliárd euróval kevesebb GDP-vel rendelkező Magyarország költött 23 millió eurót a kultúra mentőprogramjára. Az írországi művésztársadalom kifejezetten elégedetlen a támogatás mértékével, mivel a náluk kevesebb GDP-vel rendelkező Skócia a többszörösét költötte a kultúra támogatására.

Hollandia

A vizsgált országok közül a GDP-hez viszonyítva Hollandia fordította a második legnagyobb összeget a szükséghelyzetbe jutott előadóművészek támogatására. Ennek keretében a szabadúszó művészek maximum 1500 eurót igényelhetnek a koruktól és a háztartás összetételétől függően. A szektorban tevékenykedő vállalkozások 10 000 euró állami hitelt igényelhetnek, amelyek után csupán két százalék kamat fizetendő. A holland kultúrminisztérium 300 millió eurót szánt a támogatás keretére, valamint Amszterdam önkormányzata 17 millió euróval támogatta a helyi művészeti életet.

Bulgária

Az EU legszegényebb országa kicsivel több mint egymillió eurót szánt az előadóművészeinek megsegítésére, nagyjából 1200 embert támogatva. A program három hónapon át tartó támogatást biztosít azoknak a szabadúszóknak a szektoron belül, akik előző évben havonta kevesebb mint 500 eurót kerestek.

(Borítókép: Közönség a Maneuver Maneuver együttes koncertjén a Mátrafüred-Sástón megrendezett Fekete Zaj Fesztiválon 2020. augusztus 22-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)