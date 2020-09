Október 9-től 25-ig tart a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, amely újcirkuszi és színházi bemutatókkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel várja az érdeklődőket.

A Recirquel újcirkusz társulat Solus Amor címmel mutatja be új darabját, a Non Solus és a My Land produkció folytatását, a trilógia záróelőadását. Hámor József állítja színpadra a Gangaray Dance Company Resurrection Feltámadás című kortárs táncelőadását.

Rendhagyó helyszíneken ad pop-up koncerteket a Budapest Ritmo. A fesztiválon a világzenei műfaj hazai képviselői Budapest vásárcsarnokainál felállított színpadokon adnak ingyenes koncerteket. Fellép a Meszecsinka, a Branka Trio, Lakatos Mónika & Rostás Mihály Mazsi, a Várkonyi Csibészek, a Los Orangutanes, Balogh Kálmán & Lukács Miklós, a Dresch & Borbély Quartet, a !Nosnach és Sena Dagadu – derül ki az MTI-hez eljuttatott közleményből.

Az Accord Quartet Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter vonósnégyesre írt műveiből válogat a Budapest Music Centerben.

Az Örkény Színház Kiváló dolgozók című előadásának főszereplői nem színészek, hanem olyan elhivatott szakemberek – többek között szociális munkások, idősgondozók, ápolók, nővérek –, akik nélkül pillanatok alatt leállna az ország. A Katona József Színház Nick Payne angol drámaíró Hát, ha van is, én még nem találtam meg című darabját mutatja be.

Az Akvárium Klub és a CAFe Budapest közös sorozata, a DownTown CAFe az improvizációban és kísérletezésben jártas formációkat vonultat fel, mint Gosheven, az Osaka Crack, a The Night Of The Vampire, a METEO Electric Circuit Jazz Orchestra és a jazzbois.

A Ludwig Múzeum Rejtett mintázatok című kiállítása a Barabási Albert László fizikus és hálózatkutató tevékenységéhez köthető úgynevezett Barabási-hálózatokat felhasználó kutatásokat állítja a középpontba.

A jegyértékesítés már megkezdődött a fesztivál egyes rendezvényeire. A teljes programot szeptember második felében hozzák nyilvánosságra.