Ahogy az szombaton Mundruczó Kornél filmjének világpremierjén történt, ezúttal is #free SZFE feliratú pólóban jelentek meg a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre alkotói, Horvát Lili és Stork Natasa a közönség előtt. Velence és vele együtt a világ így szép lassan megtanulja, mit is jelent ez a néhány betű, illetve mi áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak tiltakozása mögött.

Horvát Lili rendező és Stork Natasa főszereplő a film sajtótájékoztatóján is a sztrájkoló diákok mellett és az egyetemre kényszerített kuratórium ellen lépett fel. Kiállásuk azért is sokat jelent az intézménynek, mert mindketten a színművészetin tanultak.

Ez a fellépés a sajtó előtt is reflektorfénybe állította Horvát Lili második nagyjátékfilmjét, de a közönség soraiban is zajos sikert aratott a vetítés. Csernátony Dóra producer kiemelte, hogy ez az első magyar alkotás, amely meghívást kapott a fesztivál Giornate degli Auori versenyprogramjába, ahová idén mindössze 10 újító, eredeti hangú alkotást válogattak be.

A bemutató utáni első reakciók azt mutatják, hogy a velencei közönségnek a nagy klasszikus mozifilmeket idéző élményben volt része. Magával ragadta őket főszereplőnk, Márta titokzatos belső tereket megnyitó utazása.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre egy negyvenes idegsebész szerelméről szól. A műben valóság és képzelet csúszik össze a főszereplő fejében. Márta fényes amerikai karrierjét hátrahagyva tér vissza Budapestre, hogy új életet kezdjen új partnere oldalán. Ám hiába vár a megbeszélt helyen, a férfi nem jelenik meg a randevún. A nő kétségbeesetten a keresésére indul, ám amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.

A főszerepben Stork Natasát és Bodó Viktort láthatjuk, további fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor tűnik fel a filmben.

Kapcsolódó Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (16) előzetes - YouTube A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmben valóság és képzelet csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a negyvenéves idegsebés...

Horvát Lili 2015-ben első nagyjátékfilmjével, a Szerdai gyerek kel megnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál East of the West versenyprogramjának fődíját, a kritikusokból álló FEDEORA zsűri díját, és számos további rangos nemzetközi fesztiváldíjjal jutalmazták. Horvát Lili új rendezése a velencei mustra zárása után rögtön a torontói fesztivál programjában lesz látható, ahol ismét Mundruczó Kornél filmjével szerepel majd együtt. A magyar mozikba a hónap végén érkezik.

Kapcsolódó Mundruczó új filmje ma debütált Velencében A magyar alkotók #freeSZFE-s pólóban a vörös szőnyegen

Egy nappal korábban debütált Velencében Mundruczó Kornél első Amerikában forgatott mozifilmje, amelynek bemutatója hasonló forgatókönyv szerint zajlott: az alkotók #freeSZFE-s pólóban vonultak fel a vörös szőnyegen. A Fidesz győri szervezeténél ez már akkor kiütötte a biztosítékot.