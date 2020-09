Az olasz származású Stefani Germanotta 2008-ban tört be a köztudatba, első nagy slágere a Just Dance és a Poker Face volt. Az akkor 22 éves lány Lady Gaga néven híresült el. Az ismerősen csengő művésznév azonban nem véletlen, hanem szándékos egybeesés volt, Stefani egykori producere ugyanis a Queen zenekar Radio Ga Ga című költeménye után becézte így őt. Aztán ráragadt... A fiatal zenész évekig „csak” botrányhős popénekesként élt az emberek tudatában, hiába halmozta a szakmai elismeréseket már karrierje hajnalán, és hiába volt köztudott, hogy óvodás kora óta képezte magát.

Az évek során számtalan interjúban beszélt arról, hogy nemcsak a zene, de a színház és a filmek világa is érdekli, olyannyira, hogy korábban színésznőnek készült. Nem sokan vették őt komolyan, talán azért sem, mert attól tartottak, hogy egy rosszul sikerült filmszerep énekesi pályáját is beárnyékolja. Ő azonban nem adta fel, és néhány lelkes, kalandvágyó támogató segítségével elindult a színésznővé válás rögös, ám varázslatos útján.

2015-ben főszerepet kapott Ryan Murphy és Brad Falchuk kultikus sorozata, az Amerikai Horror Story ötödik, Hotel című évadában, a Grófnő szerepéért pedig Golden Globe-díjat kapott. Elsőre nem is rossz. Mellékszereplőként a következő évadban is láthatták őt a sorozat szerelmesei. A Hotel sikere és szakmai elismerése után egyre többen kezdték el nemcsak énekesként, de sokoldalú művészként is tisztelni.

És akkor jött a 2016, amikor „leénekelte a csillagokat” az amerikai zászlóról, övé lehetett ugyanis a megtiszteltetés, hogy az 50. Super Bowl döntőjén előadhassa a himnuszt. A lapok hetekig cikkeztek róla, hiszen rengetegen ekkor hallották őt először „igazán” énekelni. („Jégtörőként” meg lehet még említeni az egy évvel korábbi Oscar-díj-átadón való produkcióját is, hiszen A muzsika hangja eléneklése után még maga Julie Andrews is könnyekig meghatódott.) 2017 februárjában végre hosszú évek várólistája után Gaga adta a félidős koncertet, ami Katy Perry, Lenny Kravitz és Missy Elliot közös produkciója utána történelem második legnézettebb „halftime show-ja” volt 118 millió nézővel.

2018-ban pedig megvalósult az eddigi legnagyobb projekt, vagyis a Csillag születik című film. Az énekes-színésznő Bradley Cooperrel karöltve olyat alkotott, mint előtte még soha senki, hiába volt ez már a negyedik feldolgozása a filmnek. A mű főcímdala, a Shallow pillanatok alatt Gaga egyik, ha nem a legismertebb szerzeményévé vált, sőt, még egy Oscar-díjat is elnyert a legjobb filmzene kategóriában. (Az én 60-as éveiben járó édesapám is ekkor szeretett bele az én gyermekkori kedvencembe, hiába ismerte Gaga nevét közel másfél évtizede).

A filmes világba való berobbanásával és a nívós dalok eléneklésével sikerült kivívnia az emberek elismerését,

„első generációs” rajongói azonban elkezdték a régi, őrült Gagát hiányolni.

Akár liberális, akár kevésbé elnéző az ember, a New York-i születésű énekesnő neve még azok számára is ismerősen cseng, aki soha nem hallotta dalait, vagy látta egyetlen produkcióját. Extrém személyisége és viselkedése meghatározó része a művészetének, az önkifejezésének és hitvallásának. Igazi kaméleon, aki az évek során kinőtte lázadó önmagát, és a visszafogott ízlésű közönség tetszését is elnyerte, sőt, tehetségével (mert ki lehet mondani, hogy korunk egyik legtehetségesebb előadójáról beszélünk) azt is elérte, hogy ne csak a zenei, de a filmes világban is díjakat halmozzon. 2020-ban azonban ismét a dallamoké a főszerep.

2020. május 29-én érkezett a válasz; megjelent Lady Gaga hatodik nagylemeze, a Chromatica. Az album megjelenése a koronavírus miatt késett, ám tartalma és hangzásvilága minden várakozást felülmúlt. Olyan ismert előadókkal duettezett, mint Elton John, Ariana Grande és a dél-koreai lányegyüttes, a Blackpink.

2020. augusztus 30-án tartották a Video Music Awards elnevezésű díjátadót, ahol szokás szerint 9 (!) öltözékben jelent meg, és a maszkviselés fontosságára hívta fel a figyelmet. De persze a lényeg; 5 díjat vihetett haza. Legjobb operatőr, Legjobb közreműködés és Az év dala az Arianával közös Rain On Me kislemezért, valamint ő kapta Az év női előadója és az első Tricon díjat is a zenében, divatban és aktivizmusban végzett kiemelkedő munkájáért.

Köszönheti mindezt a Chromaticának. És persze a kitartásának, illetve tehetségének, hiszen ahhoz, hogy egy újabb sikeres popalbumot írhasson, szüksége volt pár év kalandozásra távoli vizeken. Mert bedobták őt a mélybe, ő mégis kiúszott. Mi az, hogy kiúszott! És most ismét békés vizeken evez. Kíváncsian várjuk, hogy meddig.