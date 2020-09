Nyitnak a színházak, de hogyan alakul az évadkezdés a pandémia idején?

A koronavírus már a 2019/2020-as színházi évadot is jelentősen átszabta. Többek között a színházak is bezártak márciusban, és bár sokáig reménykedtek az újranyitásban, ez nem történhetett meg. Itt az új évad, a vírus viszont még mindig velünk van. Megnéztük, hogyan készülnek az őszre a teátrumok.

Sok helyen kikerült az első néhány hónap műsora, elkezdődtek a próbák, a többség pedig már játszik is. Jelenleg ugyanis a kormány rendelete szerint az ültetett rendezvényeket megtarthatják a szervezők. Úgy tűnik, a színházak összefogtak, hogy a nézőiknek egységes szabályokat kelljen betartani a biztonságuk érdekében, amit minden érdekelt megosztott a saját Facebook- és/vagy weboldalán.

A különböző társulatok csak tünetmentes nézőket fogadnak, amit hőmérővel ellenőrizhetnek is. A színházakban egyelőre ajánlott a maszkviselés, melyet kötelezővé is tehetnek, ahogy a ruhatárat is szüneteltethetik, ha úgy látják jónak. Szakaszossá teszik a be- és kiengedést, valamint gyakoribb takarítást és fertőtlenítést ígérnek a színházak képviselői. Érdemes figyelni azokat a színházakat, ahova jegyet váltottunk, hiszen bármikor bevezethetnek korlátozásokat jelen helyzetben.

Fő cél a pótlás

A Vígszínházban nemcsak a koronavírus okozta nehézségekkel kellett megküzdenie az új igazgatónak, Rudolf Péternek, hanem az Eszenyi Enikő körül kialakult botránnyal is. Elsődlegesen az elmaradt előadásokat igyekeznek pótolni.

Fotó: Huszti István / Index Rudolf Péter a Vígszínház sajtótájékoztatóján, júliusban

A honlapon elérhető egy lista az elmaradt előadásokról, ahol jelzik a pótidőpontot vagy az esetleges elmaradást. Ha nem felel meg a felajánlott időpont, még mindig van lehetőség a jegyek visszaváltására vagy utalványra cserélésére.

Sajnos nem alakult minden a tervek szerint, az egyik vendégművészük koronavírusos lett, így újabb előadásokat kellett átütemezni, valamint a bemutatókat is tolni kellett.

A Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház is új időpontot keres az elmaradt előadásoknak. A jegyek automatikusan érvényesek az újonnan kijelölt dátumra. Ha valaki mégis inkább visszaváltaná, e-mailben tudja ezt megtenni, hogy elkerüljék a személyes kontaktust.

Előadásai nagy részét pótolja a Thália Színház is, bár náluk bizonyos előadások nem kapnak új dátumot. A jegyeket csakis személyesen lehet visszaváltani.



Minden dolgozóját és művészét tesztelte a színház, mindenki negatív lett, az évad szeptemberben elindult, a próbák is zajlanak már. Az előző évadban megváltott bérletek felhasználhatóságát meghosszabbították december 31-ig. Néhány intézkedést is hoztak az előadások idejére, korábban nyitják a színházat, a helyek is hamarabb elfoglalhatók, valamint kötelezővé tették a maszkviselést is.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI / MTVA Tamási Zoltán és Szervét Tibor a Gyilkosság az Orient Expresszen fotóspróbáján a Thália Színházban szeptember 2-án

Az Operettszínházban érdemes odafigyelni, mert a visszatérítés a jegy időpontjától, a játszóhelytől, valamint attól is függ, hogy bérlethez tartozott-e.

Utóbbiaknak, vagyis a bérleteseknek nincs oka aggodalomra, bár előfordulhat, hogy csak 2021-ben láthatják a választott darabot. A raktárszínházas és Kálmán Imre Teátrum-os előadásokat szintén pótolják, ellenben a nagyszínpadi márciusi műsor jegyárait visszautalták a nézőknek, az áprilisiakat pedig más alkalomra lehet becserélni. Változik a beengedési rend a színháznál, a földszint jobb oldal és az emelet a főbejáraton keresztül, a páholyok és a földszint bal oldal a Mozsár utca felől közelíthető meg.

Az Operettszínház egyébként augusztusban Szabad ég alatt címmel operett- és musicalesteket tartott a Vármegyeháza belső udvarán, szeptembertől pedig, úgy tűnik, náluk is minden a megszokott rendben zajlik.

A másik út

A jegyek teljes körű visszaváltása volt a további lehetőség, amit a Katona József Színház és a Radnóti Színház is választott. Visszautalták a jegyárakat a nézőiknek, az előbbiben nem is lehet bérletet váltani, utóbbi esetén pedig szintén meghosszabbították azok érvényességét december 31-ig. Ezekben a színházakban így a megszokott rendben indul az évad, a jegyek már kaphatók az őszi előadásokra.

Fontolva haladó Mácsai, elővigyázatos Örkény

Az Örkény István Színház egészen más úton halad, mint fentebb említett társai. Az elmaradt programok jegyeit visszaváltották, a bérletesekét pedig becserélik más előadásra, de nem is ebben különleges a színház hozzáállása.

Fotó: Örkény Színház Mácsai Pál (középen), az Örkény Színház igazgatója

A vezetés úgy döntött, hogy a járványhelyzetre való tekintettel első körben a nagyszínpadra kétszáz, a stúdióban pedig ötven jegyet adnak el. Az elővigyázatossággal a tavaszi nehézkes procedúrát szeretnék elkerülni, az előadásoknál a nézőteret folyamatosan nyitják meg, valamint így nagyobb biztonságban tudhatják a nézőiket is. Nem lesz ruhatár, a kabátokat az üresen maradt székeken lehet elhelyezni.

Korábban nyitják az előteret és a nézőteret is, valamint kérik, hogy mindenki érkezzen a szokottnál korábban. 25-30 percre bővítik a szünetet, és soronként engedik ki a nézőket az előadás végén. Az őszi évadnyitó szabadtéri rendezvényük, az idén tízéves Örkény Kert elmarad.

Mi a helyzet a függetlenekkel?

A függetlenek közül többen is játszottak a nyáron a kimaradás miatt. Az Orlai Produkciós Iroda a Hatszín Teátrumban és a Városmajorban több előadását is megtartotta, szeptembertől pedig a többi játszóhelyén is nyit. Az Átrium is megnyitotta a kapuit júliusban. Augusztus végén az egyik munkatársuk koronavírustesztje pozitív lett, így szeptember 8-ig elmaradnak az előadások, amelyeket pótolni terveznek. A Jurányi Inkubátorház és Pintér Béla Társulata is indul szeptembertől, utóbbi több helyszínen játszik, amelyeknek a protokollja változó, így kérik a nézőket, hogy a Facebookon megosztott linkeken tájékozódjanak.

Vidéken már játszanak

A kecskeméti Katona József Színház augusztus elején megnyitotta a kapuit, bár korlátozásokkal. Az előadásokon a közönségnek nem kötelező a maszk, de hőmérőznek. Hosszabb szüneteket tartanak, amikor szellőztetnek, és fertőtlenítik a karfákat. A társulatukat teszteltették, az eredmény mindenki esetében negatív lett, így zökkenőmentesen indult az évad.

Ötszáz főnél nem lehetnek többen jelen a Győri Nemzeti Színházban, ebbe a számba beleszámolják a munkatársakat is. A Forgács Péter vezette színházban is játszanak augusztus végétől, és pótolják az elmaradt előadásokat is.

A debreceni Csokonai Színházat felújítják, ezért az épületet búcsúztató programokat szerveztek augusztusra, az évad szeptemberben indult, viszont más helyszíneken. A maszkviselés itt is kötelező.