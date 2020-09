A járvány miatt fél év csúszással ugyan, de megnyílt a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás. Szigeti Tamás kurátor nyitóbeszédében kiemelte: a képek megmutatják, hogy volt itt egy normális élet, és talán adnak némi reményt, hogy lesz is még.

Nem is olyan régen volt egy normális életünk. Bízunk abban, hogy ez a normális élet hamarosan visszatér és a fotóriporterek nemcsak a pandémiát fotózhatják majd, hanem újra korlátozások nélkül dolgozhatnak, hogy bemutassák, megörökítsék mindazt, ami velünk és körülöttünk történik, normális időkben.

A pályázatra ezúttal 267 fotográfus 2488 pályaművet küldött, ami összesen 6079 beérkezett képet jelent; a mennyiség mellett azonban a nemzetközi zsűri „fotográfus nagyágyúi” kiemelték a pályázat magas színvonalát.

A tavalyi év sajtófotóit felvonultató anyagban a legmarkánsabban megjelenő esemény a Hableány turistahajó tragédiája, amely nagyon megmozgatta a fotográfusokat. Az indexes Ajpek Orsolya a képriport kategória első helyén végzett a balesetről készített sorozatával. A hír- és eseményfotók között is két díjat ért ez a téma: az első Dombóvári Tamás, a harmadik pedig Balogh Zoltán lett a hajószerencsétlenségről megjelent fotójával. Dombóvári Tamás ráadásul a legjobb hírképnek járó Escher Károly-díjat is elnyerte ezzel a képével.

12 Képriport: 1.díj: Ajpek Orsolya (Index.hu): A Hableány tragédiája Galéria: 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás (Fotó: Ajpek Orsolya / Index)

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Nagydíját Hajdú D. András kapta A fal, amit mi kerítésnek hívunk című, a társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriába nevezett sorozatával. Hajdú 15 éve dolgozik fotóriporterként, a magyar és kelet-európai valóság dokumentálásával foglalkozik, és idén az amerikai Pictures of the Year pályázaton második díjat nyert a Magyar Sajtófotó Pályázatra is beküldött, itt kategóriagyőztes A kongói dzsungel magyar hőse című sorozatával.

Az André Kertész-nagydíj győztese pedig Kovács Bea, aki szívesen fotózza a kevéssé ismert közösségeket, a fogyatékkal vagy betegséggel élő gyerekeket körülvevő családokat. Éber kóma című sorozatával a Mindennapi élet kategóriában pályázott. Jóllehet csak 2017-ben szerzett szakképesítést mint alkalmazott fotográfus és jelenleg a MÚOSZ fotóriporter-képzését végzi, képeit nagyra értékelte a zsűri.

12 Galéria: 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás Fotó: Kovács Bea / Szabadfoglalkozású

A vírushelyzet miatt a megnyitó és a díjátadó ezúttal zártkörű volt, de az eseményről videó készült.

A fotópályázattal párhuzamosan a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya tördelő pályázatot is kiírt. Ezt a nyolc éve elhunyt neves tördelőszerkesztőre emlékezve Molnár István-díjra keresztelték. Ebben a kategóriában díjazták többek között Heltai Ákost, a Petőfi Irodalmi Múzeum Alapítványának kiadásában megjelenő Országút laptervéért.

A pályázatok anyagából a hagyományoknak megfelelően évkönyv is megjelenik. Bánkuti András, Az év fotói kötet szerkesztője kiemelte, hogy – hasonlóan a kiállításhoz – az album nem csupán a díjnyertes felvételeket tartalmazza, hanem bővebb válogatást nyújt, részben olyan képekkel is, amelyekkel a tárlat látogatói sem találkozhatnak.

A kiállítás a szerdai nyitónapon ingyenes, november 15-ig belépődíjas a Nagymező utcai Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlatot a következő hónapokban más helyszíneken is bemutatják, szombattól elsőként Gödöllőn látható.

(Borítókép: Érdeklődő a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat kiállításán a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban tartott díjkiosztó ünnepségen 2020. szeptember 8-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)