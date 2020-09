Hamarosan kezdődik a palicsi filmfesztivál

Nyolc magyar filmet láthat a közönség a szombaton kezdődő palicsi filmfesztiválon. A versenyprogramban Bagota Béla alkotása, a Valan – Az angyalok völgye is helyet kapott. A skandináv filmeket idéző feszült és szívszorító lélektani krimiben egy kis erdélyi helységből származó rendőr szülővárosába visszatérve emberkereskedők után nyomoz, és egy több mint húszéves rejtélyre is fényt derít. Az aktuális kérdésekkel foglalkozó Párhuzamok és ütközések című válogatásba került be Hartung Attila FOMO – Megosztod és uralkodsz című első nagyjátékfilmje, amely a Z generáció nyelvén mesél a közösségi média sötét oldaláról.

Válogatás formájában hat magyar alkotást vetítenek. A fesztivál második napján tűzik műsorra Deák Kristóf Foglyok című lélektani drámáját. Az igaz történet alapján készült televíziós nagyjátékfilm feszültségét az adja, hogy az Államvédelmi Hatóság emberei egy egész családot és a szomszédokat is foglyul ejtették a saját lakásukban napokra, és senki nem tudta pontosan, hogy miért, mit vagy kit keresnek.

Gyöngyössy Bence A feltaláló című alkotása a Béres Csepp megalkotójáról szól. Az életrajzi dráma Béres József születésének századik évfordulója előtt tiszteleg, és bemutatja a Béres Csepp születését, valamint Béres József hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcát. A történetet a fesztivál harmadik napján, jövő hétfőn láthatja a közönség.

Nagy Zoltán Szép csendben című drámája egy ifjúsági zenekar kulisszái mögé enged bepillantást. Orosz Dénes romantikus vígjátéka, a Seveled, valamint Szász Attila Apró mesék című mozija is bekerült az idei válogatásba. Előbbi a jelenben, utóbbi a második világháború után játszódó, csavaros szerelmi történet.

Tóth Barnabás Akik maradtak című mozija F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című műve alapján készült, a történetben 1948 Budapestjén találkozik egy magányos férfi és egy árván maradt kamasz lány, az egymásra találás pedig mindkettőjük életét megmenti és alapjaiban változtatja meg. A filmet a fesztivál utolsó napján, szeptember 18-án láthatják az érdeklődők.

Az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválját korábban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, végül mégis megrendezik szeptember 12. és 18. között – írta a távirati iroda. A rendezvény életműdíját, az első szabadkai mozit létrehozó Aleksandar Lifkáról elnevezett elismerést idén Enyedi Ildikó rendező kapja.

A Palicsi Nemzetközi Filmfesztivált 1992-ben alapította Szabadka község. Mára a Palicsi Filmfesztivál a régió egyik legjelentősebb fesztiváljává nőtte ki magát, és a világ azon ritka fesztiváljai közé tartozik, amely teljes egészében az európai filmgyártás alkotásait mutatja be.