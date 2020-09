A rövid az új hosszú. Ezt a szlogent még tavaly ősszel találták ki a rövidfilmfesztivál szervezői. Ez eredetileg arra utalt volna, hogy minden korábbinál hosszabb és gazdagabb programot akartak kínálni a mozizóknak. Márciusban készen is álltak, hogy megnyomják a play gombot: nemcsak sok filmmel, de rengeteg külföldi vendéggel és szakmai programmal indult volna a 8. Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál.

A koronavírus azonban átírta a forgatókönyvet. Még a szlogen jelentését is némiképp módosította. Ezek a rövidek most jó hosszú várakozás után juthatnak el a nézőkhöz. De a lényeg, hogy a tavaszra tervezett program minden filmjét és a programok jelentős részét is át tudták menteni mostanra. Deák Dániel főszervező szerint a vírus alulmaradt velük szemben.

A magyar filmes tehetség kimeríthetetlen, ezen nem változtathat semmilyen járvány. Az idei év programjában a rendezők közt vannak egészen friss arcok (például a Cannes-i Fesztiválra is beválogatott Beleznai Márk) és vannak mindig frissen visszatérők, mint Andrasev Nadja, Nagy Lili, Szeleczki Rozália vagy Szilágyi Fanni.

Beleznai Márk Agapé című filmjén kívül a Szarajevóban nemrég fontos díjat nyert Gyimesi Anna alkotása, A vége is várja a friss, kísérletező műfajok kedvelőit. Ami pedig a külföldi kínálatot illeti, Oscar-jelölt, illetve Cannes-t, a Sundance-t, Velencét, Torontót és számos más fontos fesztivált megjárt filmekkel teli nemzetközi válogatást láthatunk.

A fesztiválon a korábban meghirdetett válogatást vetítik majd, a line-up és a blokkok nem változtak. A magyar és nemzetközi filmekből összeállított vetítéseken kívül a legtöbb szakmai programot is megtartják, de a járványhelyzetre tekintettel a külföldi szakemberek részvételével zajló eseményeket online streaming formájában rendezik meg.

Az elmúlt időszak rövidfilmes termésének legjava mellett bemutatkoznak a jövő projektjei is: a pitchfórumra bejutott filmterveket rendezőik prezentálják. Az elmúlt évek hasonló pályázatai közül Nagy V. Gergő Az ezredes a vörös nőért sír (korábban: Erős áll) című filmje elkészült,. Az Oscar-díjas Deák Kristóf A legjobb játék című munkája a 2018-as Friss Hús versenyprogramjában debütált, majd számos rangos nemzetközi fesztiválon is sikerrel szerepelt. Készül a 2017-es nyertes, Hermán Árpád Goodbye Frank című animációja is, K. Kovács Ákos 2018-as díjazott terve, a Branka jelenleg utómunka-fázisban van, Turai Balázs Amok című animációs filmterve pedig fejlesztés alatt áll.

Emellett lesz filmes job market, és filmzenei workshop, illetve a visegrádi országok filmfinanszírozását tárgyaló beszélgetés is.

A szakmai nap egyik legizgalmasabbnak ígérkező programja, a Hogyan tovább, magyar film? című kerekasztal-beszélgetés lesz, amelyen egy asztalhoz ültetik az új filmes érdekképviseletek vezetőit és Káel Csaba filmügyi kormánybiztost, hogy megbeszéljék, merre halad a magyar film ügye ezekben a zivataros időkben.