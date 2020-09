Elhunyt Ozzy Osbourne és a Uriah Heep egykori dobosa

Lee Kerslake prosztatarákban szenvedett, hetvenhárom éves korában érte a halál – adta hírül a BBC.

A dobos játszott a Black Sabbath frontemberének első két szólóalbumán, a Blizzard of Ozz-on és a Diary of a Madmanen, valamint a Uriah Heep klasszikus Demons and Wizards és The Magician's Birthday lemezein.

A 2000-es években Bob Daisley basszusgitárossal együtt pereskedtek az Osbourne-lemezek számukra ki nem fizetett jogdíjáért, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága végül ellenük ítélt. Osbourne a Facebookon a következőket írta:

Bár már 39 éve nem találkoztunk, mindörökké élni fog azokon a felvételeken, amiken együtt játszottunk.

Kerslake 1018-ban jelentette be betegségét, de még fellépett Londonban a Uriah Heeppel.