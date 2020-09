Akár ötmillió fontos, azaz átszámítva 1,9 milliárd forintos leütési árat is elérheti a Sotheby's aukciósház októberi árverésén egy Banksy-alkotás, amely Claude Monet egyik mesterművének újragondolt változata. A brit utcaművész vásznat és olajfestéket ragadva készítette el 2005-ben a Show me the Monet című alkotást.

Az eredeti mű azt a fából készült hidat örökíti meg, amely a francia impresszionista festő giverny-i kertjének tavacskája fölött ívelt át. Banksy változatán az idillt megzavarja, hogy a tavirózsák között két bevásárlókocsi és egy narancssárga útjelző bója áll ki a kerti tóból – írja az MTI. Szakértők a Show me the Monet című kép leütési árát 3-5 millió font közé becsülik.

Tavaly októberben a művész esetében rekordot jelentő – a várakozásokat pedig jelentősen felülmúló – 9,9 millió fontos áron kelt el Londonban Banksy egyik leghíresebb és legnagyobb méretű képe, amelyen csimpánzok népesítik be a brit törvényhozás alsóházát.