A Varsói filmfesztiválon három magyar játékfilm is

Bergendy Péter Post Mortem, Felméri Cecília Spirál és Gothár Péter Hét kis véletlen című játékfilmjének is az októberi Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje – írj az MTI.

Az október 9. és 18. között zajló A-kategóriás filmmustrán Bergendy Péter filmje a szervezők szerdai bejelentése szerint a fő versenyprogramban szerepel. A Klem Viktor és Hais Fruzsina főszereplésével készült alkotás az első világháború és a spanyolnátha-járvány után játszódik egy magyar faluban. A nemzetközi versenyprogramba Bergendy filmjén kívül 14 alkotást, közük japán, kínai és számos európai produkciót válogattak be a szervezők. A Post Mortemet a világ legjelentősebb fantasztikus és horrorfilmfesztiválja a Sitgesi Filmfesztivál is meghívta bemutató gálájára, ahol a filmet a fő versenyprogramban is mutatják be.

Gothár Péter Hét kis véletlen című filmjét a Szabad szellem elnevezésű versenyprogramban vetítik. Rezes Judit, Mészáros Blanka, Mészáros Máté és Börcsök Olivér szereplésével készült dráma egy élete derekán járó zenetanárnőről szól, aminek csendes menetét fenekestül felforgatja, mikor megjelenik egy régi tanítványa.

Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál című humorral finoman átszőtt lélektani dráma az első vagy második filmjükkel jelentkező rendezők mezőnyében versenyez. Az Európai Filmdíjjal elismert Borbély Alexandra, Bogdan Dumitrache és Kiss Diána Magdolna főszereplésével forgatott filmben egy férfi és két nő különös háromszög története bontakozik ki egy világtól távol eső, tóparti házban.

A varsói filmmustra másrészről a "Felfedezések szekció"- ba hívták meg Horvát Lilit a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje kapcsán. A romantikus film világpremierje a Velencei Filmfesztiválon debütált és azóta szerepelt már a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon és Észak-Amerika legrangosabb filmfesztiválján, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon is.

A lengyel fesztivál rövidfilmes versenyprogramjában is lesz magyar alkotás: László Lili Mária Ne menekülj a csókok elől című 13 perces kisjátékfilmjének világpremierje látható majd.