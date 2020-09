Most indult a MOST

Bár a programba a mondanivaló erőssége szerint válogatták a darabokat, idén a női történeteké lett a főszerep. Szó szerint. Öt monodráma látható színésznőkkel, és a női rendezők is szép számmal képviseltetik magukat.

A fesztivál hatodik szülinapját ünnepli. A rendezvény eredeti koncepciója nem csupán az, hogy reflektorfénybe kerüljenek a monodrámák és a stúdiószínházi előadások, hanem hogy teret és lehetőséget adjanak vidéki, független és határon túli társulatoknak is. Ezenkívül fő szempont, hogy az előadások aktuálisak legyenek, azaz MOSTaniak. Igaz, az idén a nulladik napon programon kívül egy régi ismerős, a S.Ö.R. (Shakespeare Összes Röviden) nyitotta a fesztivált.

Szeptember 23-án, a MOST első hivatalos napján két monodráma került színre. Az első Magyarország egyetlen dokumentumszínháza, a PanoDráma Megmondta professzorasszonyom című produkciója. Kőszegi Mari még a Színház- és Filmművészeti Egyetemen kapta azt a zárófeladatot, hogy eljátsszon egy monodrámát. Mivel nem szeretett volna olyan anyaggal dolgozni, amit már mindenki ezerszer látott, egy barátját, György Zoltán Dávidot kérte fel segítőnek, hogy szemlélje kívülről készülő darabját. A koncepciót végül együtt álmodták meg: egy ismerősük elmesélte nekik pajzsmirigydaganatának történetét, majd ezt követően úgy döntöttek, hogy interjúkat készítenek hasonló sorsú nőkkel.

„Álltam a Facebook fölött, és kérdeztem Zolit, hogy ezt hogyan tudnám úgy megfogalmazni, hogy ne legyek kősuttyó. Végül írtam egy őszinte szöveget, amelynek az volt a lényege, hogy a készülő monodrámámhoz keresem azokat a nőket, akik szeretnének és tudnak beszélni a betegségükről. Kiemeltem, hogy a darab a szépségről, a nőiességről szól, nem arról, hogy a rák milyen rossz. Azt már mindenki tudja. A felhívás bekerült egy mellrákos csoportba, és elkezdtek záporozni a történetek. Ott álltunk kezünkben a rengeteg interjúval, és mindezzel képtelen voltam egyedül megbirkózni. Majd valaki ajánlotta nekem Lengyel Anna dramaturgot és rendezőt, aki a csapatával verbatim, azaz szó szerinti doku-drámákat állít színpadra. Ismeretlenül ráírtam, és a sors úgy hozta, hogy neki is be kellett mutatnia egy darabot, és mivel pár éve a PanoDráma elsősorban eleve a rák témáján dolgozik, hát társultunk. Végül ő beszélt rá minket, hogy sok helyett egyetlen nő történetét adjam elő, ő választotta ki és szerkesztette meg Timi sztoriját, szigorúan szó szerint. Mi pedig Zolival kiegészítettük a szöveget pár részlettel, sőt én további miniinterjúkat is készítettem vele”