Egy 34 éves grúz rendezőnő Dea Kulumbegasvili Daszackiszi (Kezdet) című filmdrámája nyerte el a San Sebastián-i filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Aranykagylót. A vallási fanatizmusról, egy nő elnyomásáról szóló francia-grúz koprodukciót ismerték el a legjobb rendezésért és a legjobb forgatókönyvért járó Ezüstkagylóval, a film főszereplője, Ia Szuhitasvili pedig megkapta a legjobb színésznő díját – írta az MTI. A megrázó alkotás a hivatalos versenyprogram favoritjaival szemben diadalmaskodott, köztük a dán Thomas Vinterberg Drunk című komédiájával, amelynek négy férfi szereplője – Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang és Lars Ranthe – ugyanakkor elnyerte a legjobb színésznek járó Ezüstkagylót.

A zsűri különdíjával jutalmazták a Johnny Depp produkciójában készült, Julian Temple forgatta, Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan című dokumentumfilmet, amely Shane MacGowannak, a The Pogues nevű kultikus brit zenekar frontemberének sikerek és túlkapások jellemezte éveiről szól. A legjobb latin nyelvű film díját a mexikói Fernanda Valadeznek ítélték oda Sin senas particulares (Különleges ismertetőjegyek nélkül) című filmjéért, amely az amerikai határ átlépése közben nyomtalanul eltűnő migránsokról szól.

A legjobb filmnek járó Aranykagylóért 13 alkotás versengett, köztük hét olyan, amelyet a koronavírus-járvány miatt idén elmaradt Cannes-i seregszemlétől, a világ legrangosabb filmfesztiváljától vehetett át a San Sebastián-i mustra.

A fesztiváligazgató szerint az átvett filmek nélkül nem tarthatták volna a versenyprogram rendkívül magas színvonalát ebben az időszakban, amikor kevés produkció készül.

Egy brit-magyar kisjátékfilm, a Peter Strickland rendezésében készült hatperces Cold Meridian az A-kategóriás filmfesztivál Zabaltegi-Tabakalera elnevezésű versenyszekciójában indult.