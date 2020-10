Az én kötelezőim: Schell Judit

A kötelező olvasmányok mindig hálás vitatémát jelentenek, az iskolakezdés idején a téma időszerű is. Minisorozatunkban nem az aktuálisan előírt olvasmányokon rágódunk. Olyan közéleti szereplőket kérdezünk, akiknek nincs beleszólásuk a dologba, most például arról: mit ajánlanának kötelező olvasmányként.

Schell Judit

Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Thália Színház művészeti vezetője

A népszerű színésznő ősszel egy évre Spanyolországba költözött. Kisebbik fia, Boldizsár, és Borbála lánya el is kezdték a tanévet egy helyi iskolában. Színpadi szerepeit Szinetár Dóra és Mórocz Adrienn vették át, de a Tháliától csak fizikailag távolodott el. Napi kapcsolatban maradt színházával, így művészeti vezetéssel kapcsolatos munkáit gyakorlatilag home office-ban végzi. Az otthoni munkavégzést nem mindenki viseli jól, esetében könnyíti a regenerálódást a tenger látványa.

Két gyereknek segíteni a spanyol nyelvű házi feladatok elkészítésében nem egyszerű szülői helyzet, emellett a színházából is gyakran keresik, mégis kiválasztotta nekünk azt az öt könyvet, amelyek számára különösen fontosak. Első helyen Domonyi Rita: Tündérbodár című gyerekeknek szóló kisregényét nevezte meg. „Egy sírig tartó barátsághoz köt...” – tette hozzá. Másodikként Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok című színművét említette. Ehhez két élménye is kapcsolódik: „A kamaszkorom, később egy előadás, amire szinte a legbüszkébb vagyok...” – írta. Az említett előadást a Tháliában került színre. Finta Gábor balettművész partnereként valósíthatta meg kamaszkori álmát, hogy eljátssza és eltáncolja a darab női főszerepét. Harmadik helyen Thomas Mann: A kiválasztott című kisregénye szerepel kedvencei listáján. Ehhez rövid magyarázatként mindössze ennyit tett hozzá: „A sors elkerülhetetlensége...”

Kurt Vonnegut: Bajnok reggelije című regénye is bekerült legfontosabb könyvei közé. „Egy csodálatos szerelemben...” – fűzte hozzá magyarázatul. Murakami Haruki: Kafka a tengerparton című regénye kellemes emlékeket idéz fel benne: „ Szicíliai nyaralás egy vendég macskával...” Végül, mintegy ráadásként felkerült a listára a Bvlgari ­– 25 years of Italian jewels című kiadvány is. A választás oka: „ Az ékszerek iránti mély vonzódásomat fejezi ki”

