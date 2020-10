Hetvennyolc éves korában meghalt Derek Mahon ír költő, hazája egyik legjelentősebb poétája. Az ír média közlése szerint Mahon csütörtök éjszaka hunyt el Corkban, rövid betegséget követően. A belfasti születésű költő a délnyugat-írországi Kinsale-ben élt.

A világjárvány alatt az olvasók újra felfedezték maguknak Mahon műveit, különösen igaz ez az Everything is going to be alright (Minden rendbe jön) című versére.

„Az ír költészetre, irodalmi világra és a társadalom egészére gyakorolt hatása, valamint öröksége is hatalmas” – fogalmazott a Poetry Ireland nevű irodalmi szervezet.

Mahon tagja volt az ír művészeket tömörítő Aosdána nevű egyesületnek és műveiért számos elismerésben részesült.

Első verseskötete 1965-ben jelent meg Twelve Poems címmel, 2018-ban publikált legutóbbi gyűjteménye, az Against the Clock elnyerte a The Irish Times Poetry Now díját. Munkássága elismeréseként 2007-ben megkapta a David Cohen Prize for Literature elnevezésű brit irodalmi díjat.

Egyik kulcsversét, az A Disused Shed in County Wexford (Elhagyott fészer Wexford grófságban) című művét Írország egyik legkedveltebb versének választotta a közönség 2015-ben.

Új verseskötete várhatóan október végén jelenik meg.