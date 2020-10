Kis vak, nagy vak, valakinek mindig dől a lé

"A dolog lényege a következő, ha nem szúrod ki az első fél óra alatt ki a balek az asztalnál, te magad vagy a balek". A Pókerarcok című film egyik klasszikus idézete ma sem megkopott frázis és jó útravaló mindazoknak, akik Covid idején online is kipróbálnák szerencséjüket.

Ha létezne rangsor arról, hogy a szülők mit nem hallanának szívesen gyerekeiktől a továbbtanulási tervek között, a pókerjátékos biztos dobogós lenne. Pedig a póker mint megélhetési forma itthon is egyre elterjedtebb, és nem véletlenül. A Covid-járvány óta ráadásul kifejezetten vonzó a fiatalok számára minden olyan pénzkereseti lehetőség, ami otthonról végezhető. Pláne, ha az nem igényel szakmai előképzettséget, és a várható havi fizetés a magyar minimálbér sokszorosát is elérheti. Az online póker ez utóbbi kategóriába tartozik.

Gimnázium után csak sodródtam. Akkoriban volt a környezetemben egy-két ember, aki komolyan foglalkozott pókerrel. Gondoltam, teszek én is egy próbát, és megkértem őket, hogy vezessenek be az online világba. Hamar azt vettem észre, hogy munka mellett is érezhetően jól kerestem a pókerrel, így gondoltam, kipróbálom, milyen ha teljes gőzzel arra koncentrálok.

Hát így indult, és azóta is ez a munkám – avat be karrierjének kezdetébe a pókervilágban szaki07-ként ismert játékos, aki sok társával egyetemben nem szereti felfedni személyazonosságát, így nicknevével nyilatkozott. Azt mondja, régen könnyebb volt belevágni, hiszen kevesebb volt a profi, így egyszerűbben lehetett pénzt keresni.

A tanácsa a most kezdő játékosokhoz az, hogy legyen félretett tartalékuk, és határozzanak meg maguknak pontos célokat.

Élőben is szoktam játszani, de azt csak szórakozásból. Az élőzés nagyon más az online pókerhez képest. Kevesebb partit tudsz lejátszani, sokkal nagyobb a variancia, jobban számít a szerencse. Cserébe nem olyan képzettek a játékosok, és nagyobb téteket is bevállalnak. Las Vegasban többször jártam, de az első hivatalos WSOP-versenyemet csak 2019 nyarán játszottam. A hangulat egy ilyen versenyen egyáltalán nem olyan, mint a filmekben, sokkal jobb. Különböző életkorok és különféle életkörülmények képviseltetik magukat, ami kifejezetten izgalmas találkozásokhoz vezethet.”

Itthon ez a játékforma az elmúlt tizenöt évben egyre több embernek jelenti inkább a megélhetését, mint a szórakozását. Számos pozitív tulajdonságával izgalmas alternatívát jelent azoknak, akik a hétköznapi munkák világában nem találták meg a nekik valót. Itt az ember maga osztja be az idejét, annyit dolgozik, amennyit akar vagy tud, és mégiscsak játszva lehet pénzt keresni. Ez a pénz pedig lehet sok, akár Dagobert bácsisan sok.

A kártyára is gyúrni kell

Viszont, ahogy az életben semmi sem csak játék és mese – leszámítva a Disney-filmeket –, így nyilván ez a munka is tele van kihívásokkal. A nehézség eleve ott kezdődik, hogy nem mindenki képes a saját főnökévé válni. Az, hogy hosszú órákra odaláncoljuk magunkat a monitor elé, sokszor lemondásokkal jár. Fel kell kelni korán, vagy épp ellenkezőleg, ébren kell maradni akkor is, mikor már mindenki az igazak álmát alussza. A póker, főleg az online, olyan tudást igényel, ami az idő előrehaladtával folyamatosan változik. Nyilván nem a szabályok, hanem az adott játékformában játszó emberek ismerete lesz egyre nagyobb. Ehhez pedig nem elég egyszer megtanulni a játékot. Akár csak a sportolóknak, a hivatásos pókereseknek is hetente edzeni kell magukat.

Ez különbözteti meg a szerencsejátékost a profitól.

Míg az előbbi szenvedélyből és impulzusból játszik, ez utóbbi minden meghozott döntése mögött hosszú órák elemzése bújik meg.

A másik fontos különbség a lejátszott meccsek mennyiségében rejlik. A profik tisztában vannak vele, hogy a játékot befolyásolja a szerencse. Hosszú távon mégis dominánsabb a döntéseink szerepe, ezért válik számukra stratégiai játékká a póker. Ez pedig elvezet a következő lényegi ponthoz. A mentális egészséghez. Egy szerencsejáték-függőnek ez a szakma sosem jelent megélhetést. Míg a profik a megnyert hasznot kiveszik a kasszából, a szenvedélybetegek addig rakják vissza a pénzüket a játékba, amíg az el nem fogy. Viszont ha valaki profi, az nem jelenti azt, hogy számára innentől kezdve megy minden mint a karikacsapás.

Fejben lehet némi baj

A rengeteg belefektetett munka mellett benne van a pakliban (szó szerint), hogy valaki hosszú távon „rosszul fut”. Ez pedig, főleg magas tétes játékosoknál azt is eredményezheti, hogy akár egy budapesti albérlet árának többszörösét bukja el hónapokon keresztül. Ilyenkor senkit sem vigasztal a tudat, hogy ezt a pénzt vissza lehet nyerni. Mint ahogy negyven fokban sem alszunk el könnyebben a gondolatra, hogy pár hét múlva hűvösebb lesz az idő.

Így, aki úgy dönt, hogy komolyan veszi a pókert és profivá képzi magát, a mentális egészségének erősítésével majdnem annyit kell foglalkoznia, mint a játékelmélettel.

Kovalovszki Márton pókerjátékosból nőtte ki magát mentális trénerré. Őt nem úgy kell elképzelni, mint egy celeb coachot, aki színpadon állva milliókért dobálja a közhelyeket. Munkája összetett, és segítségével a játékosok a nehéz időszakokat lecsökkenthetik, vagy teljesen elkerülhetik.

A legtöbb játékos akkor fordul hozzám segítségért, mikor már baj van. Ha hiába fordít hosszú órákat tanulásra, mégsem megy neki a játék.

Olyankor is van megoldás, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a közös munkát érdemes a lehető legkorábban elkezdeni, így könnyebben vészelünk át egy-egy nehezebb időszakot. Én abban tudok segíteni, hogy közösen felismerjük azokat a sablonokat, amiket a játékosok követnek. Ezek a minták az életük legtöbb területére kihatnak, így ha foglalkozunk a probléma gyökerével, több legyet ütünk egy csapásra. A póker azért is jó eszköz a mentális fejlődésre, mert eleve egy nagyon intenzív játék. Fel tudja erősíteni bennünk a túlélési ösztönünket és a veszteségtől való félelmeinket. Persze nem az a cél, hogy eltüntessük az érzéseinket, de ha nem tudattalan hozunk döntéseket, méghozzá berögződések szerint, sokkal nagyobb hatással lehetünk a saját életünkre.

Csak abból lesz hosszú távon jó pókerjátékos, aki ÖNmagával is tisztában van.”

Mindezekből leszűrhető, hogy ez is csak egy szakma, amire vagy van affinitása valakinek, vagy nincs. Viszont ha van, és olyan beállítottságú az ember, hogy képes napokig is akár a négy fal között ülni egyedül, a póker kiváló eszköz lehet fiatalságunk és az álmaink megélésére.

Szürke zóna, női kéz

Nagy előnye ugyanis, hogy nem helyhez kötött. Egy laptop kell hozzá, jó erősségű internet és a világ majdnem bármely táján játszható. Jó, Amerikában pont tiltják. De sok játékos van, aki a téli hónapokban kimenekül Balira vagy Thaiföldre, a trópusokon dolgozgat csak azért, hogy munka után valamelyik óceánban hűsöljön, ne a négyeshatos légkondijában.

A póker tanulható játék, lényegében bárki számára elérhető. Nem ritka , hogy nők is magas fokon űzik.

Zsugás családból származom, magamat kezdtem el képezni, netes anyagokból, közben pedig tanultam az ápoló szakmát, amihez minden nap hajnali háromkor kellett kelnem. Mikor már fizikai fájdalmat éreztem az ébresztőóra hangjától, eldöntöttem, hogy inkább azt csinálom, amit szeretek. A pókert választottam.

Így találtam rá egy magyar csapat hirdetésére, ahol játékosokat kerestek. Jelentkeztem és sikerült megfelelnem a felvételin. Évekig itt dolgoztam, nagyon szerettem. De végül azt éreztem, hogy túl antiszociálissá tett, senkivel sem találkoztam, csak a gép előtt ültem, ezért elköszöntem a pókertől, de nem teljesen, ebben a közegben ismertem meg a szintén játékosként dolgozó szerelmemet, aki azóta már a férjem” – meséli aLEXAndra411, aki szerint

az élő játéknál kifejezetten jól jön, ha valaki nőként indul, hiszen sokan nem nézik ki belőle, hogy ért hozzá, amiből előnyt tud kovácsolni.

Itthon szerencsejáték-monopólium van, az online póker legalitása szürke zónába esik, de inkább legális, mint nem. A dilemma onnan jön, hogy a játékosokat nem lehet egyértelműen megadóztatni a nyeremények után. Hiszen ha nyersz tíz forintot, de buktál előző nap húszat, akkor mire is kéne fizetni? Így itthon az adóterheket a pókertermeknek kell vállalniuk. Ez sem olyan könnyű, hiszen a legkeresettebb és legnagyobb online oldalakat külföldön jegyezték be. Így maga a játék nem illegális online, ellenben ha valaki szeretné nagyobb összegű nyereményét hivatalosan bejelenteni, jobb ha felkészül lélekben, hogy adó formájában elköszönhet az összeg közel felétől.

(Borítókép: Artur LebedevTASS via Getty Images)