Sofia Vergara a legjobban kereső színésznő

Sofia Vergara, a Modern család című tévésorozat főszereplője lett az év legjobban kereső színésznője 2020-ban a koronavírus-világjárványnak köszönhetően, amely valamelyest háttérbe szorította a hollywoodi filmsztárokat.

A Forbes amerikai üzleti magazin hétvégén közzétett friss adatai szerint a színésznő elmúlt tizenkét havi jövedelme elérte a 43 millió dollárt, és Vergara ezzel jócskán elhúzott olyan filmsztárok mellett, mint Angelina Jolie (35,5 millió dollár) vagy az izraeli Gal Gadot (31,5 millió dollár).

Sofia Vergara, aki egyébként már tavaly is a bevételi lista második helyezettje volt, 500 ezer dollárt zsebel be a Modern család minden egyes epizódjáért, ezen kívül az America’s Got Talent tehetségkutató zsűrijének tagjaként évadonként legalább hatmillió dollár jövedelemre tesz szert, nem számítva a különféle reklámszerződéseket.



A pandémia miatt kevesebb hollywoodi szuperprodukció került a mozikba idén, másfelől a mozifilmek sztárjainak jövedelme a gázsin kívül függ a jegyárbevételtől is.

A mozik bezárása és a új mozifilmek hiánya miatt több más sorozatszínésznő is a bevételi lista élbolyába került, köztük Ellen Pompeo (A Grace klinika), aki 19 millió dolláros jövedelemmel a nyolcadik lett a top10-es listán, valamint Elisabeth Moss (A szolgálólány meséje), aki a kilencedik helyre kapaszkodott fel 16 millió dollárral.

Első ízben került fel a tízes toplistára az afroamerikai Viola Davis (Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot?, Ma Rainey: A blues nagyasszonya), aki a tizedik 15,5 millió dolláros éves bevétellel. A listán a negyedik Melissa McCarthy (25 millió), az ötödik Meryl Streep (24 millió), a hatodik Emily Blunt (22,5 millió), a hetedik Nicole Kidman (22 millió dollár).

Angelina Jolie és Emily Blunt kivételével a tíz legjobban fizetett színésznő mindegyike jövedelmének többsége a televízióból vagy a videóletöltésből származott, beleértve olyan szilárd lábakon álló mozisztárt is, mint Meryl Streep.

A tíz legjobban kereső színésznő együttes bevétele 2019 júliusa és 2020 júniusa között 254 millió dollárt tett ki, ami 20 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A tíz legjobban fizetett férfiszínész együtt ennek több mint a dupláját, csaknem 550 millió dollárt keresett a Forbes kimutatása szerint.