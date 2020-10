Szabó Magdát ünneplik Angliában az írónő születésnapján

Az Abigél szerzője előtt tiszteleg videüzenetében műveinek angol fordítója. Len Rix „Magda nénit” és a debrecenieket is üdvözli angol nyelvterületen is igen népszerű írónk születésének százharmadik évfordulója alkalmából. A brit irodalmár következő munkája Szabó Magda: Az őz című regényének fordítása lesz.

Az egyik legkedveltebb, és külföldön is igen népszerű magyar írónk, Szabó Magda 1917. október 5-én látta meg a napvilágot Debrecenben. Ebből az alkalomból emlékezett rá, és köszöntötte az írónő rajongóit – külön kiemelve a debrecenieket – az írónő angol fordítója, Len Rix. A 78 éves irodalmár a napokban írta alá a szerződést Az őz című Szabó Magda-regény lefordítására. A brit irodalmár legújabb magyar irodalmat népszerűsítő munkája, egy Bánffy Miklós novelláiból álló kötet, amely várhatóan idén októberben jelenik meg a Pushkin Press gondozásában, The Enchanted Night címen.

A magyar irodalom rhodésiai születésű brit szerelmese, aki Szabó Magda: Az ajtó c. regényének műfordításáért elnyerte a PEN America, a Katalin utca angol nyelvre ültetéséért az Oxford-Weidenfeld fordítói díját is, felnőtt korában tanult meg magyarul. Saját bevallása szerint fiatalkori focirajongásának köszönhetően a magyar csodacsapat legendás 6:3-as londoni győzelme irányította figyelmét nemzetünk felé.

Műfordítóként először Kabdebó Tamás: Minden idők című regényével jelentkezett, amelyet Szerb Antal Utas és Holdvilágja követett. Eddig összesen hét Szerb Antal és három Szabó Magda regényt ültetett át angol nyelvre. Legutóbb, 2020 januárjában Szabó Magda Abigéljének angol fordítását adták ki.

Az Egyesült Királyságban számos díjjal kitüntetett műfordító kiemelte, hogy a debreceni írónő könyvei csaknem 50 000 példányban fogytak el angol nyelven, ami egészen kiemelkedő eredmény. Videóüzenetében Len Rix hangsúlyozta, hogy Szabó Magdát regényeinek izgalmas, ugyanakkor szellemes és lírai stílusa a legnagyobb írók közé emeli. Szerb Antalt is a legkiválóbb szerzők között tartja számon.

A Londoni Magyar Kulturális központ január közepén, a kiadóval közösen mutatta be az Abigél (Abigail) angol fordítását, amelyet a kritikusok és az olvasók is nagy elismeréssel fogadtak. A New York Review Books a legismertebb angol regényírónők, Jane Austen és J. K. Rowling mellé emelte Szabó Magdát a kritikájában, de az Abigail címen megjelent művet a New York Times, a Wall Street Journal, a Times és a Guardian is a legjobb külföldi regények közé sorolta.

„A magyar irodalom világszínvonalú. Azonban ahhoz, hogy a külföldiek is megismerhessék a legnagyobb íróinkat és költőinket, olyan műfordítókra van szükség, akik nemcsak az egyes szavakat, mondatokat, hanem a kulturális utalásokat, magát a néplelket is ki tudják fejezni más nyelveken. Ez egy nagyon nehéz feladat, amihez kevesen ismerik elég jól a magyar nyelvet és a magyarokat, akik viszont igen, azokat túlzás nélkül nevezhetjük zseninek. Közülük is kiemelkedik a Szerb Antal, Szabó Magda és reméljük, nemsokára Bánffy Miklós irodalmi nagykövetének is számító Len Rix, akinek fordításai alkalmasak arra, hogy méltó helyére, a világirodalom nagyjai közé emeljék a 103 éve született debreceni írónőt” – fogalmazott Vincze Máté, a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója.