Meghalt Eddie Van Halen

A Van Halen társalapítója hosszú ideig küzdött torokrákkal. A rocksztár családja és barátai körében hunyt el egy Santa Monica-i kórházban.

A zenész már egy évtizede harcolt a betegséggel, a TMZ szerint az utóbbi egy évet úgy töltötte, hogy hol bevitték a kórházba, hol pedig hazaengedték onnan. Tavaly novemberben bélproblémák is felléptek nála, nemrégiben pedig kemoterápián is átesett. A daganat átterjedt az agyára és más létfontosságú szerveire is.

Igaz, hogy Van Halen kemény dohányos volt, mégis inkább arra gyanakodott, azért lett torokdaganatos, mert gyakran a szájába vette fémből készült pengetőjét.

Nem állt tőle távol a humor és az önirónia, bizonyság erre az a rövid jelenet, amit a Két pasi meg egy kicsi című sorozat egyik epizódjában vállalt: