A mozgókép napját ünneplik a Vajdaságban

Hét új filmet, közöttük dokumentum-, játék- és rövidfilmet is láthat a közönség a vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából szervezett fesztiválon – közölték a szervezők kedden. A Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját október 7. és 12. között szervezik meg Szabadkán, Zentán, Topolyán, Magyarkanizsán, Zomborban és Újvidéken – adta hírül a távirati iroda.

A rendezvény hat napja alatt látható lesz Herceg Zsolt Radnóti nyomában című dokumentumfilmje, amely Tóth Péter Lóránt tavalyi verszarándoklatát követi végig, amikor a kunszentmiklósi tanár és versvándor 25 nap alatt három országot érintve 850 kilométert tett meg erőltetett menetben a szerbiai Bortól a magyarországi Abdáig, így tisztelegve Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója előtt.

Bicskei Zoltán Hozzád sóhajtunk című négy és fél perces filmetűdje is szerepel a programban, amely az Összetartozás Éve programsorozat keretében a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából készült. Ehhez a témához kapcsolódik a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, valamint Dedovic-Tomic Tomislav közös dokumentum-játékfilmje, a Szabadkára nézve a vasút életkérdés. A szabadkai vasút történetét bemutató alkotás azzal foglalkozik, hogy milyen körülmények között épült meg 1869-re a vasút Szabadkáig, mi vezetett ahhoz, hogy jelenleg nincs összeköttetés Szegeddel, és mik a tervek a jövőre.

Forró Lajos Magyarellenes atrocitások a Délvidéken – Horgos története című dokumentumfilmje a második világháború végén játszódik. 1944 októberében a szovjet hadsereg és Tito kommunistái visszafoglalták a Vajdaság nagy részét. A helybéli délszláv lakosság és a gyorsan visszatérő kitelepítettek mindenért meg akartak fizetni, és ez sok ártatlan magyar életét követelte a Délvidéken, így Horgoson is.

Zámborszki Ákos A magyar Olympiász – Vermes Lajos című ismeretterjesztő filmje is a fesztiválon lesz látható. Az alkotás azt mutatja be, milyen kevésen múlt, hogy a modern kori olimpiák megrendezésének ötlete a francia Pierre de Coubertin, és nem a magyar Vermes Lajos nevéhez kötődik. A palicsi földbirtokos szervezte meg ugyanis a Magyar Olympiászként is emlegetett Palicsi Játékokat 1880 és 1914 között nemzetközi résztvevőkkel.

Lavro Ferenc Sziasztok! című dokumentumfilmje egy ötéves kislány szemén keresztül mutatja be, milyen kihívások elé állított mindenkit a koronavírus-járvány. A filmben az látható, hogy mit érzékel a karanténból, a bezártságból, a barátok hiányából egy gyerek. Bemutatják emellett Tolnai Szabolcs Osztálytalálkozó című játékfilmjét, amely egy különös osztálytalálkozó története.

Október 13. a vajdasági magyar mozgókép napja annak emlékére, hogy Lifka Sándor 1910-ben ezen a napon nyitotta meg Szabadkán az első filmszínházat. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 2005-ben hozott határozatot a helyi magyarság jeles napjairól, ezek között kapott helyet a mozgókép napja.