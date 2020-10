Meghalt Johnny Nash, akinek az 1970-es évek egyik nagy slágerét, az „I Can See Clearly Now” című dalt köszönhetjük. Fia a TMZ-nek azt mondta, hogy az énekest kedden otthon érte a halál. Ennél többet egyelőre nem tudni.

Johnny Nash Houstonban született és 1957-ben jelent meg az „A Teenager Sings the Blues" című kislemeze, habár a legismertebb dalát tizenöt évvel később, 1972-ben adta ki: az itthon is ismert I Can See Clearly Now című dal az európai és afrikai slágerlistákon is az élmezőnybe jutott, de a legnagyobb sikert Amerikában érte el, ahol négy héten át vezette a Billboard Hot 100 listát.