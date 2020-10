Így dugjuk el a pornót a gyerek elől!

Biztonságosabb házimoziélményt nyújt a Netflix és az HBO GO. Csak tudni kell, mit nyomogatunk a távirányítón.

Kétség sem fér ahhoz, hogy az online streaming platformok szép lassan, de határozottan felváltják a televíziót. Az ember azt nézhet, amit akar, legyen bárhol és bármikor, nem kell behatárolt időrendhez vagy helyszínhez alkalmazkodnia.

Igen ám, csakhogy a nyakunkba szakadó „szabad média” nem veszélytelen, számos nem kívánt, kártékony, agresszív vagy éppen pornográf műsorral találhatjuk szembe magunkat.

A korosztályok közül elsősorban a gyermekek azok, akiknek a tartalomfogyasztói szokására érdemes kiemelt figyelmet szentelni. A biztonságos filmnézést többek között a Netflix és a HBO GO kisgyermekek és kiskorúak védelme érdekében kialakított funkciója is elősegíti.

Mutatjuk a lehetőségeket!

HBO GO KIDS

KIDS tartalmak

A „leglazább” funkció az alkalmazáson belül, egy külön menüpontban található. A kifejezetten gyermekek számára készült – koruknak megfelelő – tartalmak elérhetők anélkül is, hogy a szülő bekapcsolná a gyerekzár PIN-kódot. A szekcióban egy helyen elérhetők mind a fiatalabb, mind az idősebb gyerekeket célzó műsorok. A gyors és egyszerű hozzáférés azonban csak akkor jó, ha a gyerek megbízható, esetleg, ha még nem tudja kezelni az alkalmazást, hiszen a KIDS tartalmak böngészése nem garancia arra, hogy a csemete ne tudjon „átnavigálni” más, esetleg felnőtteknek szóló tartalmak irányába. Ez a megoldás tehát akkor ideális, ha a szülő kezeli az alkalmazást.

Gyerekzár PIN

A gyerekzár PIN nem más, mint egy 4 számjegyből álló kód. Beállítása és alkalmazása további funkciók előfeltétele.

KIDS mód

A szülő akkor kapcsolhat KIDS módba, ha korábban már beállította a Gyerekzár PIN-t. A módban csak a gyerektartalmak jelennek meg a listában és a keresőben egyaránt. A többi, nem gyerekeknek szánt tartalom csak akkor válik újra elérhetővé, ha a Gyerekzár PIN-t alkalmazva kilépünk a KIDS módból.

Szülői felügyelet korhatár-besorolás szerint

A platform összes műsora rendelkezik korhatár-besorolással, a Gyerekzár PIN segítségével azonban kiválasztható, hogy egyes tartalmak milyen korhatárig tekinthetők meg bármiféle korlátozás nélkül. Ha Ön kiválasztja a 16+ éves beállítást, akkor a 16 éven felülieknek szánt besorolású tartalmak csak a PIN-kód megadásával érhetők el (a 16+ alatti műsorok továbbra is szabadon megtekinthetők). Fontos tudni, hogy ez a szűrő csak a lejátszási listánál működik, a keresőben már megtalálhatók a további tartalmak címei és plakátjai is (a filmek, sorozatok viszont ekkor is csak a kód megadásával nézhetők).

Offline KIDS mód és szűrő

Az internetkapcsolat nélkül használt alkalmazás automatikusan offline módba lép, ilyenkor csak a korábban letöltött KIDS tartalmak játszhatók le, az egyéb letöltött tartalmak pedig csak Gyerekzár PIN beütése után ugranak elő. Ha offline módban nincs beállítva a KIDS mód, akkor is van lehetőség arra, hogy a KIDS szűrőt alkalmazva csak a kicsiknek szánt tartalmakat listázzuk.

Gyerekbiztos Netflix

Az HBO GO KIDS funkcióhoz hasonlóan a Netflixnek is van KIDS, vagyis a gyerekbiztonságot figyelembe vevő részlege.

Profil létrehozása korhatár-besorolás szerint

A Netflix alkalmazásban lehetőség nyílik egyéni, és gyerekprofilok létrehozására is, ha már rendelkezünk fiókkal. A Profil hozzáadása menüpontban kiválasztható a Gyerekek opció, ami a gyerekfelületet biztosító megoldás. A Megtekintési korlátozások beállításnál megadható, hogy melyik korosztály milyen tartalmat nézhet. Az egyszerűsített felhasználófelület, a közvetlen (felnőtt) fiókhoz való engedély letiltása és a gondosan kiválasztott műsorok mind-mind a biztonságos médiafogyasztást hivatottak elősegíteni. A leglazább megoldás, vagyis a Gyerek profilból elérhető felület kizárólag a kicsiknek való, illetve családi műsorokat tartalmazza, így bátran böngészhető mindenféle korlátozás nélkül.

Besorolás, műsorblokkolás

Korhatár-besorolás beállítása után az adott személy csak az adott kategóriába eső műsorokat tudja megtekinteni, ám egyes tartalmak blokkolására külön lehetőség van.

Profilzáró PIN-kód

A fiókokat a Netflix esetében is kóddal lehet védeni, amit a Profilzáró menüpontban tud az ember bekapcsolni.

Automatikus lejátszás, előzmények

Kiválasztható, hogy az adott műsor után következő film/sorozatrész automatikusan, vagy csak a Lejátszásra kattintva induljon el, ezt a beállítást főleg sorozatok esetében érdemes figyelembe venni. A profilelőzmények megtekintésére is lehetőség van, így a szülő ellenőrizni tudja, hogy a csemete korábban milyen videókat tekintett meg.

A mai gyerekek egyre korábban fedezik fel az internet és a technika vívmányait, sokszor pedig jobban értenek a kütyükhöz, valamint azok „kicselezéséhez”, mint szüleik.

Az online streaming platformok azonban ilyen, a fentiekhez hasonló gyerekzár megoldásokkal igyekeznek megóvni a legkisebbeket. Habár ezek a funkciók sem garantálják, hogy a gyerek soha ne kerüljön szembe nem neki való tartalommal, a védelmi beállítások lényegesen megnehezítik a tiltott videók elérését a kiskorúak számára.