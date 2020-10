Kortárs sztárokkal indít évadot az Óbudai Danubia Zenekar a Zeneakadémián és az Indexen

A vírus miatt megkésve bár, de törve nem, ma este fél nyolckor elindul Az Óbudai Danubia Zenekar zeneakadémiai koncertsorozatának 2020/2021-es évada. Az Indexen is élőben hallható előadáson Ives, Bartók, Ades és Sibelius egy-egy művét vezényli Hámori Máté.

Charles Ives, Jean Sibelius, Bartók Béla: három magányos farkas; iskolát nem alapítottak, klubhoz nem tartoztak, sokat sétáltak egyedül az alkonyodó New Yorkban, Järvenpääban, Nagyszentmiklóson. Thomas Adés méltó utódjuk, csakhogy ő már egy új század klasszikusa. A mi századunké

– foglalta össze Hámori Máté, az Óbudai Danubia Zenekar művészeti vezetője és karmestere, miért épp ezt a négy szerzőt választotta az Az ÓDZ idei zeneakadémiai évadának nyitókoncertjére.

Az elmúlt években a zenekar védjegyévé vált a különleges, sokszor szokatlan programok összeállítása, kevésbé ismert remekművek bemutatása. Az idén is számos meghatározó, mégis ritkaságnak számító kincset mutat be az óbudai székhelyű együttes.

A hétfő esti nyitókoncert első komponistája,

Charles Ives fél évszázaddal előzte meg korát különleges, álomszerű hangképeivel és összetett, egymásra rétegzett tempó- és ritmusképleteivel.

Hatása erősen érezhető a mai amerikai filmzenékben is. Az amerikai zeneszerzőtől a Central Park in the Dark című alkotás hallható. Másodikként Bartók Béla Divertimentója hangzik fel, majd a kortárs brit zeneszerző, zongoraművész, karmester, Thomas Ades Polaris című kompozícióját adja elő a zenekar. Jean Sibelius művei sem állandó vendégei a magyar koncerttermeknek, Hámori Máté azonban minden évben műsorra tűzi a finnek nemzeti szerzőjének legjelentősebb alkotásait. Az Út a zenéhez című bérletes koncertsorozat nyitó előadása a zeneszerző VII. szimfóniájával zárul.

A koncertet jegy és maszk nélkül otthonról is követhetik az Index internetes közvetítése segítségével 19.30-tól.

