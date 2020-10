Legjobb színésznő díjat kapott Stork Natasa

Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje főszerepéért Stork Natasa nyerte a legjobb színésznő díját szombat este az antalyai filmfesztiválon Törökországban – közölte a Nemzeti Filmintézet.

Ez az első alkalom, hogy főszerepet játszhattam egy nagyjátékfilmben. Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére. Horvát Lili volt a kalauzom ebben a rejtélyes világban – nagyon hálás vagyok neki rendkívül érzékeny és intelligens útmutatásáért

– mondta el Stork Natasa a díj átvételekor.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című magyar film korábban nagy sikerrel mutatkozott be a velencei, majd a torontói filmfesztiválokon. Fesztiválkörútja hamarosan az Egyesült Államok legnagyobb múltú filmfesztiválján folytatódik Chicagóban, és Ázsia nagy presztízsű nemzetközi filmes rendezvénye, a puszani fesztivál is műsorra tűzi rangos válogatásában. Október folyamán Varsóban és Haifán is látható lesz, és immár publikus, hogy a thesszaloniki filmfesztivál, a denveri filmfesztivál, Spanyolország legpatinásabb filmfesztiválja, a valladolidi Seminci, valamint a kínai Pingyao Nemzetközi Filmfesztivál is versenyprogramjába válogatta a valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilmet.