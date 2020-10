Vezeti a slágerlistát a Queen új lemeze

Fotó: Cole Bennetts / Getty Images Hungary Adam Lambert és Brian May Sydneyben, 2020 február 16-án.

Huszonöt év után újra vezeti a brit lemezeladási listát a Queen, a Live Around The World című koncertalbum a tizedik lemezük az első helyen – írta meg a BBC.

A koronavírusjárvány miatt félbeszakadt világkörüli turné utolsó állomásán Ausztráliában lépett fel a zenekar. A számok egy részét a pusztító ausztrál bozóttüzek miatt rendezett adománygyűjtő rendezvényen, Sydneyben vették fel. A lemezen felhangzik a Don’t Stop Me Now, a Radio Ga Ga, a We Will Rock You és a We Are The Champions is.

Nagyon örülök, hogy az emberek ennyire kedvelik ez az albumot. Hihetetlen, hogy még ilyen sok év elmúltával is ünnepelhetjük a Queen ikonikus zenéjét

– mondta Adam Lambert amerikai énekes, aki 2011-ben csatlakozott az együtteshez.

A Live Around the World a Queen nyolcadik élő albuma, de az első, amelyet az 1991-ben meghalt Freddie Mercury nélkül készítettek.