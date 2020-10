Ha nincs film, nincs néző, ha nincs néző, nincs film. Alapvetően ez a két megállapítást hallani, filmforgalmazással, -gyártással foglalkozó szakemberektől, ha arról kérdezzük őket, mi lesz a filmiparral. Majd egységesen hozzáteszik: mindezek ellenére bíznak a mozi jövőjében. Megkérdeztük Káel Csabát, hogyan látja a magyar filmipar helyzetét, lehetőségeit. A mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki egyúttal a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának elnöke is, a következőket válaszolta az Index kérdéseire:

A járvány megjelenésétől kezdve megállás nélkül újratervezünk, és azon dolgozunk, hogy a mintegy 20 ezer magyar filmes szakembernek folyamatos munkát, lehetőséget biztosítsunk. Tavasszal a legfontosabb célunk az volt, hogy amint lehetséges, biztonságos körülmények között újra forgathassanak a magyar és a külföldi produkciók. A Nemzeti Filmintézet támogatási tevékenysége a kialakult helyzetben is folyamatos volt. Új pályázatokat írtunk ki, átütemeztük a gyártás-előkészítések és a forgatások finanszírozását, ösztönöztük a producereket, hogy szálljanak be nemzetközi koprodukciókba és minél több forgatást hozzanak Magyarországra, munkát adva ezáltal is a magyar szakembereknek.