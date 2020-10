Nádlertől Fehérig – megmutatja magát a kortárs festészet színe-java

A képek közvetlenül a műtermekből származnak, Erdész mindegyik művészt felkereste a kiállítás gondolatával, és ahogy fogalmaz, meglehetősen tetszett nekik az ötlet.

Amelyek a művészek különböző alkotói periódusait képviselik. Van, amelyik nagyon korai korszakból származik, például Keserű Ilonának ez a színátmenetes, négy és fél méteres képe, amely azért érdekes, mert a művészt egész életében érdekelte az emberi testszín és a kolorit kapcsolata.

Nádler Istvántól itt láthatók képek a fekete periódusából, amelyek már szerepeltek a világ nagy kiállításain. A galériában megtekinthető alkotásai Svájcban készültek. Nádlerről megtudjuk, hogy egy évet töltött a világ egyik leggazdagabb kistelepülésén, Zugban, egy mecénás jóvoltából, és ott festette a Zug 2, Zug 3 című képeit, továbbá a Gesztus-sorozatot.

Ez a kép, amelyiken önnek is megakadt a szeme, eddig még mindenkit magával ragadott abban a pár napban, amióta itt láthatók még a megnyitás előtt – mosolyodott el a műkereskedő. – Volt közöttük nagy gyűjtő, és művész is, aki némi irigységgel szemlélte. Szóval, érdekes módon ez a kép mindenkire hat, aminek én nagyon örülök, mert a kiállítás egyik főhelyén van, nyilván rám is hatott Nádlernek ez a képe. De menjünk tovább, mert érdemes. Izgalmas alkotás Maurer Dórának ez a miniatűrje, mindegyik kis pötty a művész ujjlenyomata, persze egy sablonon keresztül. Maurer Dóra azért is érdekes, mert neki több mint egy éve kiállítása van Londonban, a Tate Modern galériában, ő képviseli a brit fővárosban ezt a generációt, tehát a magyar kortárs képzőművészetet. Ilyen megtiszteltetés eleddig még nem ért magyar művészt. Tehát Maurernek látható itt három kis méretű képe, amelyek gyűjtőkre várnak, és lesz egy nagy méretű, amely a napokban érkezik.