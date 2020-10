Képzőművészeti Filmnapok kezdődtek az Urániában

Hat éve indult útjára A művészet templomai ismeretterjesztő mozifilmsorozat, amely az egyetemes művészet kiemelkedő alkotóit, intézményeit és műkincseit mutatja be látványos és szórakoztató moziélmény formájában.

Az olasz és spanyol alkotóstábok munkáját dicsérő filmek a szakértői interjúkat archív felvételekkel, játékfilmes életrajzi jelenetekkel és a műalkotások részletgazdag közeli felvételeivel vegyítik, elősegítve, hogy a nézők valóban belefeledkezhessenek a remekművek szépségébe. A sorozat keretében minden évben 4-5 új művészeti film érkezik országszerte az artmozikba. A premierek kiemelt budapesti helyszíne kezdettől fogva az Uránia Nemzeti Filmszínház.

Fotó: Uránia Nemzeti Filmszínház

Az október 14–17. között megrendezendő II. Országos Képzőművészeti Filmnapok keretében egy-egy vetítésre visszatérnek az Uránia vásznára A művészet templomai sorozat legnépszerűbb korábbi epizódjai a sorozat legelső, a Vatikáni Múzeum kincseit bemutató részétől kezdve a legújabb, Amadeo Modigliani életpályáját bemutató alkotásig, amelyet premier előtti díszvetítésen láthat a közönség.

A filmnapok keretében A művészet templomai epizódok mellett először látható a Moholy-Nagy László életét és művészeti örökségét bemutató The New Bauhaus – The Life & Legacy of Moholy-Nagy. A látványos amerikai dokumentumfilm a nácik hatalomra jutása miatt emigrációba kényszerült világhírű magyar művész és tanár életútjáról és örökségéről szól, arról az újító szellemű, a modern technikai lehetőségeket és a művészi sokszínűséget integráló szemléletről, amely máig inspirálja az alkotókat.

A filmnapok október második felében országjáró körútra indul, Debrecenben, Szegeden is lesznek vetítések. A teljes programért ide kattintsanak.