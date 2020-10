Beszóltak neki, erre fesztiváldíjat nyert a magyar színésznő

Sikeres filmben nyert értékes díjat. Mire, hova lesz ez jó belépő a jövőben?

Sorsszerűen képzelem a pályámat, és szeretek csínján bánni a nagy vágyakkal. Igyekszem arra irányítani a fókuszt, hogy ha jön egy lehetőség, készen legyek rá. Nem ábrándozom, hogy mi jöhet még.

Hamarosan újra forgat. Ez már a mostani sikernek köszönhető? Mit lehet tudni erről a karakterről?

Egy egypetéjű ikerpárt, tehát két különböző karaktert játszom Szilágyi Fanni filmjében. Fannival négy éve dolgoztunk először A csatárnő bal lába életveszélyes című rövidfilmben, amit ő rendezett, én pedig a főszereplő voltam. Ez csak egy négynapos forgatás volt, de azóta élt bennem egy erős érzés, hogy még dolgunk van együtt. Azt nem tudhattam, hogy Fanni is így gondolja-e, ezért a – szó legjobb értelmében – nagyon felkavaró volt, amikor elhívott erre a kettős szerepre, jóval a Felkészülés bemutatója előtt.

Amennyire közvéleménykutattam, a nők jobban értik, jobban szeretik a Felkészülést. Ön szerint mi ennek az oka? Ez egy női film? A nők többet tesznek hozzá fantáziából egy szerelemhez?

Nem gondolom a Felkészülést női filmnek, sőt mintha egyfajta tisztelgés is lenne a férfiak előtt. Márta látszólag talán „fantáziál”, de igazából szerintem csak figyel és hallgat az ösztöneire, és veszi a bátorságot, hogy emiatt a környezete számára illogikusan viselkedjen. Ez a képesség nem feltétlenül a nők sajátja, inkább személyiség kérdése.

Vizy Márta, filmbéli karaktere olyan döntést hoz, amivel 180 fokos fordulatot vesz az élete. Ön hozott-e már ilyen horderejű döntést, akár szakmailag, akár magánéletileg? Mekkora bátorság kell ehhez?

Volt egy ilyen pillanat az életemben, de erről többet nem mondanék. Azt hiszem, ilyenkor háttérbe szorul a racionális mérlegelés, mellékessé válik a félelemérzet. Sokkal fontosabb volt számomra maga az ügy, mint hogy a komfortzónámon belül maradjak.

Otthagyná-e sikeres állását, karrierjét, anyagi jólétét és ígéretes jövőjét egy szerelemért? Megtenné-e mindezt negyvenévesen?

Márta történetében ezt mesei elemként értelmeztem, szimbolikus jelentőségű lépésként. A saját életemben, amikor a hivatásom szembe került a magánéletemmel, az mindig egy jelzés volt, hogy valami nem jól működik. Hiszek benne, hogy ezek az életterületek támogatják egymást.

Az egyik interjúban azt mondja, egy másik film kapcsán visszajutott önhöz, hogy nem elég jó nő a szerephez. Hogyan értsük ezt? Van-e egy ilyen kommentnek jelentősége?

Ezt ott arra hoztam példának, hogy egy színésznek milyen sebeket kell begyógyítania magán, és hogy a szerepek mennyire visszahatnak a színészről kialakított képre.

Nincs teknősbékapáncélom, egy-egy ilyen megérint, de ezzel nincs mit tenni. A híres reklámszlogen jut eszembe: Just Do It.