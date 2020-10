Sétafesztivált tartanak Budapesten

A zsidó kulturális örökséget bemutató túrák, irodalmi és kávéházi séták szerepelnek a péntektől vasárnapig tartó budapesti Sétafesztivál programján.

Fotó: mazsike.hu

Az idén harmadjára megtartott rendezvényen profi sétavezetők és az adott téma szakértői segítségével barangolhatók be Budapest nevezetességei. Ez évben a különböző vallások és a közöttük lévő párbeszéd áll a fesztivál középpontjában, de világi témájú séták is találhatók a repertoárban. Megismerhetők a Várnegyed, Felhévíz és a Palota negyed vallási közösségei, látogatást szerveznek a Magyar Rádióhoz, és koncert is színesíti a programot: a Szent Efrém Férfikar a Wings című lemezéről ad elő hindi, dél-afrikai, spanyol, héber, ószláv és magyar nyelvű szakrális zenei anyagot.

A részvétel ingyenes, csupán regisztráció szükséges a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület oldalán.