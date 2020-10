A nő faljon fel, ne a hálózat!

Ha ez itt a reklám helye lenne, mondhatnánk, ez az előadás nem jött volna létre, ha nincs a Nemzeti Táncszínház. De ez itt nem a reklám helye, bár ezt a tényt Ertl Péter, a Táncszínház igazgatója is megerősítette, megosztva azt a titkot a közönséggel, hogy amikor még nem táncszínház volt az épület, csak építési terület, Frenák Pál volt az első, aki táncszakmailag szemrevételezte.

Mert ahogy a Műpát a karmestereknek és a zenészeknek, úgy a Zoboki Gábor tervezte táncszínházat a táncosoknak és a koreográfusoknak kellene – ideális esetben – meózni.

Frenák új darabjának alapkoncepciója az, hogy a hálók, rendszerek, hálózatok, amelyeket magunk köré szövünk – biztonságból, társadalmi elvárásból, kötődni vagy élni vágyásból –, előbb-utóbb felfalnak bennünket. Legyen az kapcsolati vagy kommuniációs háló, az adatbázisok végtelenbe fulladó rendszere, a folyamatosan fogyasztásra sarkalló fogyasztói társadalom hívószava és manupulatív ereje, vagy akár az a borzalom, ami koronavírus címen vesz körül bennünket.

A körénk szőtt háló nemcsak meghatároz, kondicionál vagy korlátoz minket, hanem épp a korlátozottságával újfajta gondolkodásra és kreativitásra késztet.

Ha az utamba állnak, kitérek, ha kötelek hálójában kell élni, vergődhetek is, de azt is megnézhetem, mi a kapcsolatom a kötéllel. Rá lehet feküdni, bele lehet kapaszkodni, sőt fel is lehet mászni rajta egy másik szférába.