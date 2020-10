Hazatérnek Gábor Zsazsa hamvai, de csak a járvány után

Immáron négy éve, hogy nem tudja eltemetni 2016 decemberében elhunyt feleségét, Gábor Zsazsát az özvegye, Fréderick von Anhalt herceg – írja a Blikk.

A 77 éves herceg a magyar származású amerikai színésznő hamvait megpróbálta Kaliforniából Németországon keresztül Magyarországba hozni, hogy végül Gábor Zsazsát a Fiumei úti sírkertben végső nyugalomra helyezhesse.

A koronavírus miatt azonban egyelőre akadályokba ütközött, és vélhetően csak jövőre lehet megtartani a temetést.

Jelenleg egy németországi bank széfjében van a feleségem földi maradványa. Nem szeretném, hogy ez sokáig így legyen, de nem engednek be Magyarországra, hogy a temetést megszervezzem. A Fiumei úti sírkertben várnak rám. Ha tehetném, holnap indulnék és a karantént is vállalnám, de előttem és ezáltal Zsazsa előtt is zárva van Magyarország, pedig az volt az utolsó kívánsága, hogy a szülőföldjén legyen eltemetve.