Beköltözik a divat a Metropolitan Múzeumba

Az elmúlt 54 788 nap divatja elevenedik meg a New York-i Metropolitan Múzeumban, ahol csütörtökön nyílik kiállítás arról, hogy mit hordtunk, illetve hordtak dédanyáink, illetve ükapáink. Emellett Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Donna Karan és Vivienne Westwood által tervezett ruhákat is szemügyre vehetnek a látogatók – írta a távirati iroda.

Az intézmény fennállásának 150. évfordulóját ünneplő About Time: Fashion and Duration elnevezésű tárlat Henri Bergson francia filozófus időelméletét alapul véve mutatja be, hogy a ruhák miként generálnak olyan időbeli asszociációkat, amelyek egybeolvasztják a múltat, a jelent és a jövőt.

Kapcsolódó Újabb magyar divatmárkák mutatkoztak be a milánói divathéten Kata Szegedi, NINI, MERO, a ZIA budapest és a THEFOUR is szerepelt a Milano Fashion Weeken.

A február 7-ig látogatható tárlaton szereplő tárgyak többsége a The Costume Institute gyűjteményéből származik. A ruhák mindegyike fekete színű, hogy jól látható legyen a sziluettek változása, kivéve a kiállítás legvégén, ahol a Viktor & Rolf divatház 2020-as tavaszi-nyári haute couture kollekciójának egy darabja kapott helyett. Az újrahasznosított szövetdarabokból készült fehér ruha a divat jövőjét – a közösséget, az együttműködést és a fenntarthatóságot – szimbolizálja.



(Borítókép: Az About Time: Fashion and Duration elnevezésű tárlat a New York-i Metropolitan Múzeumban 2020. október 26-án. Fotó: Mike Segar / Reuters)