Kollektívan hatost dobtunk, irány a Start!

Javában tart az őszi szünet, viszont a járvány és Győrfi Pál is otthon maradásra ösztönöz. Ha már ledaráltuk a kedvenc sorozatainkat, a könyveket, amiket összegyűjtöttünk, pedig kiolvastuk (véletlenül sem fordítva), még mindig remek szórakozást nyújtanak a társasok.

Akinek a társasjáték szóról a könyvespolc alján lakó, jobb napokat is megélt Gazdálkodj okosan! jut eszébe, és még közben sem nevetett, nemhogy a Ki nevet a végén?, azoknak üzenném, hogy a „Deimos leszállt”. Utóbbi kifejezést A Mars Terraformálásából vettem kölcsön, mert ez a játék évek óta uralja a társasos toplistákat, nem is véletlenül.

A játékot egy tizenhat testvért nevelő svéd családban találták ki és fejlesztették. Fryxeliusék nem a piacot akarták uralni, csupán egy jót szerettek volna játszani. A játék egyszerre sokféle igényt elégít ki, vizuálisan izgalmas elemekkel fűszerezték, sok elemből áll.

Ahogy a nevében is benne van, a feladat a vörös bolygó élhetővé tétele,

melyet különböző érdekeltségű cégek működése tesz lehetővé generációkon keresztül. A kártyákon szereplő lépéseknek tudományos háttere van, így annak is utánajárhatunk, hogyan segíti a terraformálást az, ha például atombombát dobunk a Marsra.

Minden ember kódoltan szeret játszani, a különbség csak ott ütközik ki, hogy mit preferál. Ám a társasok az egész történelmet végigkísérik. Röpke 5100 évvel a tizenhat testvér születése előtt például a mai társasjátékok „ádámésévája”, a szenet szórakoztatta az ókori egyiptomiakat. Ezt a táblás játékot hieroglifák sora és Tutanhamon sírja zárta magába és őrizte meg az utókornak. Szabályai ugyan nem maradtak fent, de azt például tudjuk, hogy a lépéseket a dobókocka elődei, a dobópálcikák határozták meg.

A ma ismert sakk őse a Távol-Keletről származik, első verziója csaturanga néven futott. Az őssakkot négyen játszották, hatvannégy mezőn. Európába mór hódítók hozták be a VIII. században, és a játék addigra már többet változott, mint a Kardashian család az elmúlt tíz évben.

Viszont van egy játék, amely szó szerint ősidők óta megőrizte eredeti formáját. Titka valószínűleg az egyszerűségében rejlik. Nem másról van szó, mint az ostábláról, amely a középkori magyarok kedvenc játéka volt. Aki azt hiszi, hogy nem ismeri, az is ismeri. Ez az az egymással szembeforduló, háromszögekből álló táblaforma, amellyel leginkább a parkokban szoktak játszani a sakktábláknak felállított betonasztalokon a környék regulárjai.

Az ostábla számos országban reneszánszát éli, még Európa-bajnokságot is rendeznek belőle backgammon néven.

Bár a társasok történelme régebbre nyúlik vissza, mint ahogy azt talán elsőre gondolnánk, csupán az elmúlt pár évben jött divatba az új, modern felfogású játékok fejlesztése. A piac mára lényegében minden igényt lefed. A felsorolás olyan hosszú, hogy még Gombóc Artúr is megirigyelné, de azért tegyünk egy próbát. Egyre több fejlesztő-, gyerek-, családi, parti-, pszichológiai, ügyességi, logikai, kvízjáték készül, valamint egyre népszerűbbek a többórányi időt felölelő, komplex stratégiai játékok.

A fejlesztők szerencsére azokra is gondoltak, akik versengésükkel legalább annyira teszik tönkre mások játékélményét, mint Monica a „jóbarátokét”. Már számtalan kooperációs társas is született, amire a Game Up Pub tulajdonosa, Wittmann Ádám szerint egyre nagyobb igény van. Úgy gondolja, sokan nem szeretnek döntési helyzetbe kerülni, de így, hogy közös a teher, szívesen ülnek le játszani.

A társasok felvirágzása több szempontból is hasznos. Nyilván szuper, ha van egyéb alternatívánk is szombat estére, mint vasárnapi énünkre bulizni magunkat, de emellett az sem hátrány, hogy egy játék már gyerekkortól az életre nevel.

Általánosan elmondható, hogy maga az együtt játszás folyamata is fejleszt. A társasjáték segíthet kialakítani egy belső egyensúlyt, önbizalmat adhat, játékos formában készít fel az életben előforduló feladatokra, döntési és versenyhelyzetekre. Megtaníthat kompromisszumot kötni önmagunkkal és másokkal egyaránt – avat be az élmény lényegébe Gyöngyösi Gábor, a Piatnik ügyvezető igazgatója.

Az elmúlt években, válaszul a növekvő igényre, az országban tucatszám nyíltak társasjátékbárok. Érdemes lelátogatni néha egy-kettőbe, mert így kipróbálhatjuk a legújabb sikerjátékokat, plusz a szórakozás egészen új dimenzióját ismerhetjük meg.

Kevésbé van köztudatban, de izgalmas kezdeményezés, amit a Játszóház Projekt csapata képvisel. Rendezvényekre biztosítanak társasokat és játékmestereket, ami több szempontból is szuper ötlet. A helyszín így nem kötött, és ha valaki egyedül van, de szeretne új embereket megismerni, így is becsatlakozhat a játékba – szóval nem hátrány, ha a barátaink nem érnek rá(nk).

A közös játék élménye összehozza az embereket. Sokszor a szemünk láttára alakulnak ki barátságok egymásnak addig idegen társaságokból. A nyáron például egy lánykérés is volt az egyik játszóház keretein belül, mert a pár anno nálunk talált egymásra

– meséli Sághy Balázs, a Játszóház Projekt alapítója. Ők abban is a segítségünkre vannak, ha a nagy járvány idején nem szívesen mennénk zsúfolt helyekre. Házhoz is rendelhetünk tőlük játékokat, így már legalább annyira bonyolult otthoni társaspartit szervezni, mint vacsorára pizzát enni, úgy, hogy be sem tettük érte a lábunkat a konyhába.