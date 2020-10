Az ember palack, amibe kultúrát öntenek

A fővárosi Margitszigeten eddig a víztorony alatt lévő szabadtéri színpad adott lehetőséget a kulturális kikapcsolódásra. Ám amikor véget ér a nyári szezon, a sziget elcsendesül, a színház bezárja kapuit, az előadások visszaköltöznek a négy fal közé, a bársonyfüggönyök takarásába.

Ezért is ért élményként a CAFe Budapest szervezésében megvalósult 100 szóban Budapest című előadás, ami egy új, lehetséges kulturális helyszínen, a margitszigeti ásványvíz-palackozóban talált otthonra. Az üzemet 2010-ben bezárták, most mégis megtelt élettel.

A darab a 100 szóban novellaíró-pályázat novemberi eredményhirdetését megelőzően jött létre. A zsűri tagja Závada Péter, Szabó Benedek és Boncsér Sára öt novellát választott a pályaművekből, amelyek zenei kísérettel hagyták el százszavas testüket. Az improvizatív előadást a zsűri női tagja adta elő Bárnai Péter színész közreműködésével.

Az alapkoncepció szerint a nézők gyógyüdülésre érkeznek, így a térben eldobált nyugágyak és hatalmas cserepes zöldek segítik a ráhangolódást, az est házigazdái pedig fehér köpenyben és maszkban ültetik le a színházi székhez szokott közönséget.

Az előadás nem csak a bútorok miatt rendhagyó. Bárnai Péter mesél nekünk a produkció születéséről.

Több éve dolgozom Sárával, engem is ő kért fel. Ebben az előadásban nincsen kőbe vésve semmi. Kitaláltunk egy vázat, s mivel a zenekar is végszavakkal dolgozik, így kialakult a jelenetek eleje és vége is. De ez a műfaj csak akkor él igazán, ha nem próbáljuk agyon. Tudni kell, mitől működik mindaz, amit elképzeltünk, mitől lesz jó, de az izgalmát az itt és most adja. Az improvizációnál szabad kezet kapunk, itt az alapot egy-egy novella adta, így az valamennyire kötött minket. De a megvalósítás mindegyik történetnél azt tükrözte, amit mi izgalmasnak találtunk az adott szövegben. Úgy érzem, nem tévedtünk hatalmasakat, ez az egyszerűség és koncepció megélt ebben a térben, és jól sikerült a gyógyüdülés.