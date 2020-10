Szőcs Artur megválasztott színházigazgató reméli, a pénz is megjön Egerbe

Ahogy az Index is beszámolt róla, a politikai csatározásoktól sem mentes egri Gárdonyi Géza Színház igazgatóválasztásán a korábbi várakozások dacára Szőcs Artur nyert, pillanatnyilag a Miskolci Nemzeti Színház rendezője, a színház művészeti tanácsának tagja. A szakmai bírálóbizottság a jelenlegi direktort támogatta, Mirkóczki Ádám polgármester és az Egységben a Városért frakció viszont Szőcs pályázatát találta a legjobbnak.

Blaskó Balázs jelenlegi igazgató helyére összesen heten adták be pályázatukat, köztük a színház napokban koronavírusban elhunyt színművésze, Kelemen Csaba is, ám Blaskónak egyetlen valódi kihívója akadt Szőcs személyében.

Korábban úgy nézett ki, hogy annak dacára, hogy az ellenzék színeiben polgármesterré választott Mirkóczki Ádám szakmailag Szőcs pályázatát találta a legjobbnak, a fenntartó minisztérium, az Emmi és az általa uralt szakmai bizottság Blaskót támogatja. Az október 29-i városi közgyűlésen végül Szőcs nyert. A társulat tagjai közül többen a korábbi igazgató, Blaskó személyét támogatták.

Szőcs Artur Kerényi Imre operett-musical szakos színészosztályában végzett. Innen Zalaegerszegre és a Vígszínházhoz került gyakorlatra, utóbbinál Marton László le is szerződtette.

Később rendező szakon is végzett Babarczy László és Székely Gábor osztályában, még később tanított az SZFE-en Molnár Piroskával. 2012-ben rendezőként és a művészeti tanács tagjaként került a Miskolci Nemzeti Színházba, ahol nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a színház az ország legjobb vagy legalábbis az egyik legjobb vidéki színházává váljon.

Színházi körökben az egyik legutóbbi rendezését, A fekete szárú cseresznyét revelatív, a Kaposvári Csiky Gergely színház legjobb korszakához mért előadásnak tartják, de Bródy Sándor parabolisztikus színművében, A tanítónőben nyújtott ifjabb Nagy Istvánjára, a szerelem hatására megváltozó féktelen dúvad alakítására sem lehet nem emlékezni.

Ezzel szemben a jelenlegi igazgató 34 éves egri színházi tagsága áll. A közgyűlés jegyzőkönyvének tanúsága szerint, a HEON beszámolója alapján Blaskó az igazgatóválasztás előtt így érvelt:

A színház újraalapítása óta eltelt 35 év, melyből 34 évet töltöttem ott. Ez önmagáért beszél. A sikertörténet, amelyet a teátrum önmagának tudhat, szintén.

Blaskó a közgyűlésben kitért arra is, hogy hatezres bérletszámmal vette át a színházat, melyet tizenhárom ezerre sikerült felemelnie. Blaskó szerint ez még akár a debreceni adatokkal is vetekedhet. Az igazgatót kerestük telefonon és írásban is, de nem reagált lapunk megkeresésére.

Mivel az egri Gárdonyi Géza Színház vegyes fenntartású, tehát ötven százalékban önkormányzati, ötven százalékban pedig állami, a kialakult jelen helyzetben probléma adódhat. Szőcs ugyan megnyerte a pályázatot, de a színház és a fenntartó között fennálló szerződés szerint személyét elméletileg el kell fogadni az Emmi vezetőjének, Kásler Miklósnak.

Mirkóczki Ádám polgármester szerint a döntés automatikusan még nem jelenti a támogatás elvesztését, de a szerződés alapján újra kell tárgyalni a közös fenntartást.

A Emmi szerint politikai döntés született Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az alábbiakat közölte az Index kérdésére: Egerben tisztán politikai döntés született, hiszen a szakértőkből álló szakmai bizottság az eddigi igazgató, Blaskó Balázs pályázatát tartotta legjobbnak, és a társulat is jelentős többséggel neki szavazott bizalmat. Miközben Eger önkormányzata politikai megfontolásból felrúgta az EMMI-vel kötött közös működtetési megállapodást – amelyben vállalta, hogy elfogadja a szakmai bizottság javaslatát –, egy másik ellenzéki vezetésű város, Szombathely önkormányzata elfogadta a szakmai bizottság javaslatát. A szombathelyi példa igazolja, hogy konszenzusra lehet jutni és a szakmai bizottság igenis szakmai alapon dönt. Miután Eger önkormányzata megszegte a közös működtetési megállapodást, nem hagyott mozgásteret az EMMI számára.

Oroján Sándor, a helyi Fidesz-frakció vezetője a közgyűlésen arról kérdezte Szőcs Arturt, hogyan fogja működtetni a színházat, ha megszűnik a közös működésről szóló szerződés és nem lesz állami támogatás. Szőcs a meghallgatáson azt mondta, húzóneveket akar a színházba csábítani.

„Azzal, hogy pályázom, én a szakmai tudásomat szeretném megmutatni. Ami pedig a pénzt illeti, bízom abban, hogy az önkormányzat és a minisztérium tárgyalásai pozitív kimenetelűek lesznek. Nem hinném, hogy a minisztérium el szeretné venni a felnövekvő egri generációtól a színházat” – válaszolta.

(Borítókép: Díszítők dolgoznak a koronavírus-járvány miatt előadásokat nem tartó egri Gárdonyi Géza Színház színpadán 2020. április 8-án)

MTI/Komka Péter)