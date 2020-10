Íme a pornó Marilyn Monroe-ja!

Az Index stylistja, a Mark&More bloggere, Lakatos Márk nemcsak hogy Cicciolina öltözködésének elemzésébe áll bele, de nem volt rest interjút készíteni a dívával, akit sajátos szettjeiről faggatott.

„Ott kezdem, hogy platinaszőke hajával, vörös rúzsával, karakteres, fekete szemöldökével, ledér fejdíszeivel emblematikus stílust teremtett, mi több, a pornó Marilyn Monroe-jaként vonult be a köztudatba, kifigurázva a filmcsillag karakterét. Noha tudom, hogy a pornóipar a női test sztereotipizálásáról, kihasználásáról, a nőkkel kapcsolatos erőszakról szól, és ily módon a dolog elítélendő, itt fontos megjegyeznem: ez a cikk nem a pornó dicséretéről, csupán arról szól, hogy Cicciolina ebben a közegben tudott pop-art-ikonná érni" – kezdi a sztár öltözködésével kapcsolatos okfejtését Lakatos Márk.

„Egyetlen valakivel találkoztam, aki politikusnőként hangsúlyosan a testformájával tüntetett, igaz, nem a magyar parlamentben, hanem az olaszban, ő pedig Staller Ilona.

Alanyunk legfőbb erénye, hogy egészséges testtudattal rendelkezik, pontosan tudja, mi áll neki jól, és eszerint öltözködött. Nem takargatott, kipakolta, amit kellett.

Tisztában volt azzal, hogy telt homokóraalkatához, amivel a pornóipar egyébként szívesen dolgozik, derékhangsúlyos ruhákat érdemes viselnie, ahogy tudta azt is, hogy telt kebleit nem érdemes túl magasan záródó fölsőkbe szorítania, mert az könnyen töltöttgalamb-külsőt kölcsönöz neki. Így lett a védjegye a mély dekoltázs és a karcsú derék, míg ruháit a vidám életigenlés, az erotika és a hedonizmus jellemzi."

Lehet más a politika

„A múlt heti, nagy indulatokat felkorbácsoló stíluselemző cikk után, melyben Dúró Dóra gyenge minőségűnek tűnő parlamenti öltözködése került napirendre, sokat gondolkodtam azon, hogy a női testtel kapcsolatban miféle tabuk léteznek, ha az adott nő történetesen politikus.

Ilyen esetben jellemző a női test eltakarása, a férfias vonalú ruhák viselése. A csupasz váll és kar, amit Michelle Obama szívesen láttatott hivatalos fotóin, republikánus huhogást váltott ki, ahogy a first lady erős műszempillái sem arattak osztatlan sikert, mármint konzervatív körökben. Barbara Bush sem volt szívesen látott first lady, hiszen a testét szabadon láttató ruhákat is gyakran viselt, de megkapta a magáét a finn miniszterelnök asszony is, aki egy divatlapnak készült stílusanyagban férfias hatású nadrágkosztümben, mélyen dekoltálva, melltartó nélkül jelent meg.

14 Fedetlen keblét mutatja a fotósnak Cicciolina azaz Staller Ilona a Radikális Párt képviselõje amikor társai körében áll a párt budapesti kongresszusa idején az ózonréteg védelmében szervezett tüntetésen a Vörösmarty téren. Galéria: Íme a pornó Marilyn Monroe-ja! (Fotó: Krista Gábor / MTI)

Nekem Obama stílusútja szimpatikus, ahogy beleállt abba az esztétikába, amit az ő afroamerikai közege fontosnak tartott, és ezt karakteresen végig is vitte. A finn példa is tetszik, főként, mert a férfi-női szerepek közti feszültségekre ad jó példát sajátos, 21. századi és provokatív módon" – ecseteli Lakatos.

A szabadosság hirdetése kapcsán azonban mindent visz Cicciolina,

aki az összes szabályt felrúgva pornósztárként került be a parlamentbe, ebbéli munkáját képviselősége alatt is folytatta, bájait a politikával foglalkozó óráiban is kipakolta, használta, illetve kihasználta a pornóiparban magáévá tett dress code-ot, sőt, ha provokálták, kampányaiban ledobta a melltartóját – elemzi a Cicciolina-jelenséget a stílustanácsadó.

„Az ő lénye önmagában egy óriási fricska, arculcsapása egy nyárspolgári kultúrának, a kiskosztümös világnak. Stílusikonként kocogott be magassarkúiban a parlamentbe, mégsem köpte szembe azt, hiszen valamennyire igazodott a helyi klímához. A maga módján visszafogta magát, de a Marilyn Monroe-i túlkapások még így is tetten érhetőek voltak a megjelenésében. Ruhái, kiegészítői, fejdíszei frivol dolognak számítottak, de az ő mércéjével mégiscsak egy „Cicciolina light” hangulatot kaptunk tőle, és elmondhatjuk: önnön példájával lazított a képviselők ruházkodásán, bebizonyítva azt, hogy az öltözködésben sincsenek kőbe vésett szabályok, azok bármikor változhatnak."

14 Galéria: Íme a pornó Marilyn Monroe-ja! Fotó: Stefano Montesi - Corbis / Getty Images Hungary

„Vállaltan szexis voltam, de nem meztelen, se nem olcsó vagy közönséges” – Lakatos Márk Staller Ilonát kérdezi

Amikor bekerült az olasz parlamentbe képviselőnek, miféle dress code-dal szembesült?

Nem igazán törődtem azzal, ki hogyan öltözködik. Hoztam a saját, addig kialakított stílusomat, aminek finomabb verzióját egy nagyon kedves, meleg stylist fiúval állítottuk össze. Volt pár ikonikus szettem, például rögtön az első egy smaragdzöld, az oldalán olasz zászlóval, ehhez fehér 12 cm-es magas sarkú cipőt vettem, és így masíroztam be a parlamentbe.

Ma, 68 évesen hogy látja önmagát kívülről, képviselőként?

Kellemesen szexisnek, kidobva, amit kell: a mellet, a popsit és a karcsú derekamat, de mentségemre legyen mondva, a ruhahosszokat megnöveltem. Míg tehát a hétköznapokban a minire szavaztam, a tisztelt házban combközépig érőt szoknyákat viseltem az akkori miniszterelnök megnyugvására, aki, mint elmondta, aggódott eleget azon, lesz-e elég textil rajtam adott napon a parlamentben.

Hogy fogadta az ön szabadosságát a többségében férfiakból álló képviselő-testület?

Vállaltan szexis voltam, de nem meztelen, se nem olcsó vagy közönséges.

Ezt nagyra értékelték, főleg a konzervatív képviselők, akik gyakran kis cetliken, mint az általános iskolában a fiúk, odacsúsztattak egy-egy kérdést, miszerint van-e rajtam bugyi, vagy harisnyatartó... Itt jegyzem meg, hogy a szexizmus, a romlottság nem velem költözött be az olasz parlament falai közé, nem én voltam a legnagyobb botránytényező, a kokainozás, a szex nyomai, ahogy nemrég kiderült, már akkor is tetten érhetőek voltak a falak között.

14 Cicciolina búcsúztatja a bevagonírozott katonai egységet: 31 harckocsit és személyzetét. 1989. április 25. Galéria: Íme a pornó Marilyn Monroe-ja! (Fotó: Friedmann Endre / MTI)

Hogy érzi, megreformálta a parlamenti dress code-ot?

Ilyen tekintetben berúgtam az ajtót, és forradalmat indítottam, olyannyira, hogy ma elmondhatom, divatbábuk ülnek az olasz parlamentben. A képviselőnőkre – ismerjük el – kétségtelenül jobb ránézni ma, mint az én időben, ami vélhetően a social media térnyerésének is betudható.

Vállalna-e ma politikai szerepet a magyar parlamentben? Úgy hírlik, hazaköltözik.

Ha összeér a politikai hitvallásommal, miszerint szeretkezz, ne háborúzz, akkor igen. Hogy valakivel lepaktáljak, el kell fogadni, hogy állat- és természetszerető vagyok, és kimondom, amit gondolok, például most azt, hogy a kurva életbe, vegyük már észre, az emberek éheznek, miközben a világ ellenségképeket kreál, és fegyverkezik!

(Borítókép: Cicciolina a búcsúztatón, amelyen a bevagonírozott katonai egységet, 31 harckocsit és személyzetét indították útnak. MTI Fotó: Friedmann Endre)