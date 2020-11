Sok előfizetőt bukhatott a Cukorfalatokon a Netflix

Egy nemrég megjelent Daily Mail-cikk szerint jelentősen lassult a Netflix streamingszolgáltató növekedése. Az ok a platform előfizetőinek nagyszámú lemondása, amit a Cukorfalatok (Cuties) című francia film bemutatása váltott ki.

A filmben szereplő kislányok szexualizációja sokakat felháborított, és eljárás is indult a Netflix ellen. A cég azonban továbbra sem távolította el a filmet a kínálatából.

A Netflix korábban is híres volt merész üzletpolitikájáról, de most úgy néz ki, túl messzire ment. Ahogy az Index is megírta, a film plakátja már a bemutatása előtt hatalmas felháborodást váltott ki. Ezt csak felerősítette a platform felemás kommunikációja.

A plakáton a kislányokat felnőtteknek való pózban és ruhában mutatták. Nagy valószínűséggel a politikai spektrum mindkét oldaláról támadott produkció az oka, hogy a cég a vártnál jelentősen gyengébb harmadik negyedévet zárt.

A Cukorfalatok főszereplői 11 éves kislányok, akik egy twerk tánccsoportban egyértelműen erotikus táncot tanulnak, és ez a tény már önmagában is szexualizálja a kisgyerekeket. Joggal merül fel a kérdés, melyik értelmes szülő engedi a még csak nem is kamasz gyerekének, hogy a sztriptíz- és lap dance bárok műsorából származó, twerk nevű „öltáncot” tanulja? A történetben a kislányok a hirtelen jött siker miatt egymás ellen fordulnak, és megtapasztalják azt a hamis hírnevet, amit a testük mutogatásával érnek el a közösségi médiában.