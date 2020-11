Elérhető a világhálón a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye

A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa három Intézmény: az MNL, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) összefogásával készült és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz és 2020. november 3-tól elérhető az interneten - tájékoztatott róla a Magyar Nemzeti Levéltár a portálján. A közleményből kiderül, hogy a gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.

Az intézmény oldalán olvasható, hogy a MNL és a HM HIM még 2015-ben fogalmazta meg azt a célt, hogy a legszélesebb forrásbázison alapuló feltáró munka nyomán össze kell gyűjteni az I. világháborús hősi halottak neveit és a rájuk vonatkozó adatokat.

Arról is beszámol a levéltár, hogy a HM HIM rendelkezésére álló katonai források – elsősorban az Osztrák–Magyar Monarchia hivatalos, korabeli veszteséglistái – alapján az intézmény munkatársai által készített adatbázis több mint 1 millió 500 ezer nevet tartalmaz, amely a hősi halottak mellett magában foglalja a sebesültek és a hadifoglyok neveit is.

A híradásból megtudható, hogy az MNL és a munkába 2019 tavaszán bekapcsolódott BFL feladata az volt, hogy polgári vonalról egészítsék ki a katonai vonatkozású iratokban fellelt információkat. Az adatgyűjtés során a két intézmény munkatársai megközelítőleg 11 500 anyakönyvi kötetben, összesen mintegy tízmillió anyakönyvi bejegyzést vizsgáltak meg, amelynek eredményeként több mint kétszázezer elhunytat azonosítottak be.