Ők sem a politikai elitben kezdték

Politikusnak lenni nem rossz dolog. Ha sikeres vagy, hálásak neked, ha pedig lejáratod magad, még mindig írhatsz egy könyvet – mondta Reagan, a 80-as évek felejthetetlen amerikai elnöke, akit töretlen népszerűség mellett úgy választottak újra, hogy az elektori kollégiumban elsöprő (525:13!) többséget szerzett. Reagan tehát nem szorult arra, hogy a könyvírás terén kelljen jeleskednie, filmekben viszont szerepelt, nem is akármilyenekben és nem is akárhogyan, igaz, még azelőtt, hogy elnökként a leghíresebb hollywoodi csillag lett.

A színészi karrier előtt gyorsan még rádiós sportriporterként csillogtatta meg tehetségét és élte ki szereplési vágyát, később a Warner Broshoz szegődve westernfilmek hőseit, illetve igazi másodhegedűsöket játszott az 50-es évek par excellence amerikai mozifilmjeiben.

Ötven filmben és különböző tévéshow-kban szerepelt, még Humprey Bogarttal is együtt játszott a Sötét győzelemben (Bette Davis-szel) és Kertész Mihály is rendezte az Út Santa Fébe című kalandfilmben. A That Hagen Girl című, 47-es film a neten is visszanézhető rövid traileren, ebben a főszereplő lány apját alakítja, aki a lány fogantatásakor elköltözött a városból, így származása teljesen rejtélyes.

Reagan színésznőt szeretett először, színésznőt másodszor, Jave Wymant, majd Nancy Davist, feleségül is vette őket és gyermekeket nemzett.

Schwarzi, egy testépítő Stájerországból

Az egy generációval fiatalabb, mára 73 éves, jó katolikus osztrák családból származó Schwarzenegger Hollywoodig, majd a kaliforniai kormányzóságig repítő szédületes karrierútját mindenki ismeri. A testépítőként világhírűvé vált izomkolosszus színészként egészen a Golden Globe-ig jutott (na jó, a debütáns kategóriában), a 80-as években pedig egyenest egybeforrott az akcióhős fogalmával. Húszévesen Mr. Univers lett, majd 12 világbajnoki címet szerzett testépítésben.

Az izmok, idomok és ízületek üres szépségénél azonban többre vágyott, ezért a film felé indult nagy lépésekkel: számos akció és más filmje közül a világhírnevet a Terminátor, és annak különböző folytatásai hozták el.

Később a vígjáték műfajában is kipróbálta magát, ám egyesek szerint színészi karrierjének mélypontját itt érte el. Egy idő után rendezőként is bátorkodott kipróbálni magát, a Mesék a kriptából című sorozat egyik epizódját rendezte, amelyet a Karácsony Connecticutban követett.

Politikusi imázsa és karrierje felépítésében egyértelműen akciófilmes hollywoodi ismertségét és testalkatára és fizikai erejére is alapozó legendás mozisikereit használta fel, annak dacára, hogy a fél Európa röhögött azon, hogy testépítő és akcióhős múlttal indul a kaliforniai kormányzóságért.

Amerika azonban nem röhögött, hisz az álomvilág álomgyáraiban minden lehetséges, mit nekünk egy akcióhős a kormányzói poszton. Reagan könyvírásra vonatkozó szlogenjét viszont Schwarzi is betartotta, igaz nem bukott politikusként: számos testépítésről és egészséges táplálkozásról szóló sikerkönyv szerzője. Kormányzóként abbahagyta a színészetet, illetve olykor-olykor cameo szerepeket vállalt. Egy filmes jegybevételekkel foglalkozó oldal szerint filmes szerepléseivel eddig összesen több mint 1,6 milliárd dolláros bevételt termelt az Egyesült Államokban, ez filmenként átlagosan körülbelül 70,5 millió dollárt jelent.

Az Arany Málna-díjas milliárdos ripacs: Reszkessetek, betörők! Jön Trump

A jelenlegi amerikai elnök le se tagadhatná színészi mivoltát. A ripacséria magasiskoláját képviselő Trump, aki legtöbbször saját befolyásos önmagát adta filmek icipici álszerepeiben,

rögtön egyik első mozijában, az 1989-es Szellemképtelenségben már olyan emlékezeteset alakít Bo Derekkel közös jelenetében, hogy a legrosszabb színésznek járó Arany Málna-díjat is besöpörte.

A sikertelenség azonban nem tántorította el, Trump producerként is kipróbálta magát, 2009-ben az Apprentice (A gyakornok) című sorozatot kilencszer jelölték Emmy-díjra (egyszer se kapta meg), illetve televíziós show-műsorokat is producerként jegyez. A Reszkessetek, betörők!-ben mindössze néhány másodperc erejéig tűnik fel, egy kisfiú kérdezi meg tőle egy elegáns szállodában, merre van a lobbi. Matt Damon évekkel később azt állította a The Hollywood Riporterben, hogy csak akkor tudtak bizonyos épületekben forgatni a filmesek, ha beleírták Trumpot valamelyik jelenetbe.

Fenti opusban az elegáns New York-i szálloda az ingatlanmágnás Trump érdekeltségi körébe tartozott, így a kis szerepért cserében leforgathatták a jelenetet. Az pedig már filmkulissza-történeti kuriózumszámba megy, hogy Trump még az Al Pacino-féle Egy asszony illatában is szerepelt volna, ha végül nem vágják ki azt a jelenetet, ahol Al Pacino köszönti Trumpot, szintén valamilyen forgatási engedély eléréséhez. Istennek hála azonban, hogy a jelenet eme filmtörténeti klasszikusunkban nem szerepel.

