Választottunk: Mohikánok helyett Batman

„Egyebekben maga a vidék, ahol a cselekmény játszódik, alig változott valamit az itt bemutatott történelmi cselekmények óta, ellentétben az Egyesült Államok más tájaival. A forrás környékén, ahol Sólyomszem megállt a szomját oltani, divatos gyógyfürdők keletkeztek ugyan, s a jóformán járhatatlan erdőket, amelyeken barátaival átvág, ma utak hálózzák be. A Glenn-vízesésnél jókora falu áll, s noha a Willam Henrynek, sőt, a helyére épült későbbi erődnek is csak a romjai vehetők ki, a Horikán partján is épült egy falu. Ezektől eltekintve azonban a vállalkozó szellemű és energikus nép, amely másutt annyi mindent vitt végbe, itt jóformán semmit sem változtatott. A vadon, ahol mesénk második részének eseményei zajlanak le, még ma is vadon, habár a vörösbőrű jószerint kiveszett az államnak ebből a szögletéből. ”