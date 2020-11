Hollywoodban mindig tudják, ki lesz az elnök

A filmekben az Amerikai Egyesült Államokban elnökének megválasztása mindig olyan, mint egy háború.

Az USA leendő elnöke mindig jóképű és jól öltözik.

A választás vesztese nem mindig a rossz fiú.

Ha mindezekben kételkednénk, és politológusdiploma nélkül is szeretnénk kicsit elmerülni a választási tematikában, a következő 3 film, illetve 3 sorozat a segítségünkre lehet.

1. Az elnök emberei (The West Wing) 1999–2006

Bár a sorozat idén lett 21 éves, csak annyi változott, hogyha a film személy volna, már legálisan alkoholizálhatna Amerika egész területén. Hiába nőtt fel az első epizód óta egy egész generáció, az elnök és stábjának életét bemutató sorozat a mai napig megállja a helyét. A történet remekül megírt, a színészek kiválóak. A hét évad alatt egy újraválasztási kampányt is láthatunk, így úgymond a backstage-ből figyelhetjük a történéseket.

2. Újraszámlálás (Recount) 2008

Szinte minden szavazásnál, azaz négyévente, Florida államra szegeződik a figyelem. Ugyanis sok elektori szavazat függ az ott lakóktól, de sosem lehet tudni előre, ki lesz a várható nyertes az államban. 2000-ben George W. Bush és Al Gore fej fej melletti küzdelmet vívott egymással, majd az újraszámlálásért ment a harc. Ennek történetét dolgozza fel Jay Roach filmje.

3. Célkeresztben (In the Line of Fire) 1993

A film középpontjában az ember áll, és nem a hatalom, mégsem lehet kihagyni a felsorolásból. Clint Eastwood karaktere egy testőrt alakít, aki egyszer már elbukta legfontosabb feladatát; nem tudta megvédeni John F. Kennedy elnököt, akit 1963-ban gyilkoltak meg szolgálata alatt. Évtizedekkel később viszont feloldozást nyerhet lelkiismerete kínzó gyötrelmeitől, mert rájön, hogy Amerika első emberét halálos veszély fenyegeti, és a titkosszolgálat elhivatott embere képes lenne a saját élete árán is megvédeni az elnököt.

4. Kártyavár (House of Cards) 2013–2018

A sorozat a politika árnyoldalát mutatja be, a főszereplő a hatalom. A belőle táplálkozó vágy, a visszaélés és az eszközök, illetve az áldozatok bemutatása a megszerzésére adja a cselekményt. Hosszú utat jár be a történet, amit az íróknak módosítaniuk is kellett Kevin Spacey botránya miatt. Ettől függetlenül csontig hatoló a feszültség az elsőtől az utolsó részig. A sorozat zsenialitását az adja, hogy a néző egyszerre drukkol a korrupt politikusnak, és ítéli el tetteit. Olyan ez, mint a sakk, csak izgalmas. És nem fekete-fehér. Szóval nem is olyan, de valahogy mégis illik rá, hiszen az elme játékát látjuk, ahol egy ember érdeke fontosabb az általa képviselt emberekénél.

5. Az alelnök (Veep) 2012–2019

Ez a sorozat talán kilóg a felsorolásból, hiszen komédiáról van szó, melynek központi személyisége a „vípí”, vice president, magyarul az alelnök. A munkamániás, neurotikus és ambiciózus karaktert Julia Louis-Dreyfus alakítja, aki remekül fogja meg szerepét. Egy nőt látunk, aki megkapta az álommelót, ám amiről hamar kiderül, teljes egészében különbözik attól, amit elképzelt. A sorozat humora elfeledteti velünk, hogy egy olyan világba csöppenünk, amihez nem értünk, igaz sokszor érezhetjük úgy, hogy a karakterek is hasonlóan fogalmatlanok.

6. A hatalom árnyékában (The Ides of March) 2011

A film írója, producere és egyik szereplője George Clooney, aki Mike Morris kormányzót alakítja. A főszerepet viszont Ryan Goslingra bízta, aki ebben sem okozott csalódást. Karaktere az elnökjelöltségre aspiráló kormányzó kampánycsapatában dolgozik, lelkes, ambiciózus, és képviseli a nézői naivitást. A történet elején még hisz a politika felsőbb céljaiban, de előbb-utóbb maga is rádöbben, hogy a hatalomvágy mellett nem fér meg a világ jobbá tétele. A film elég sötét hangulatú, és legalább annyira szól a felnőtté válásról, mint az elvek összetöréséről – a hatalom árnyékában.