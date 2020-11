Minden színház lázasan újratervez

Streaming lesz a József Attila Színházban?

Nemcsák Károly optimista, azt mondja, a József Attila Színház a béke szigete, és nagyon is egyetért a korlátozásokkal, ugyanis sok színész megbetegedett, sőt volt, aki meg is halt. Szerinte az elsődleges most a szabályok betartása, és hogy egészségesen vészeljük át ezt az időszakot. Az előadások streamelésén ők is gondolkoznak, meglátják, mit hoz a jövő. További színidirektorok véleményét itt olvashatja.